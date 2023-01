Švédsko by podľa maďarského ministra zahraničia malo konať inak, ak chce turecké schválenie členstva v NATO

Súčasť slobody slova?

Vstup Švédska do NATO

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Švédska vláda by mala podľa maďarského ministra zahraničia konať inak, ak chce získať podporu Turecka pre jeho členstvo v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) Péter Szijjártó sa tak vyjadril počas tlačovej konferencie po rokovaní s tureckým ministrom zahraničia Mevlütom Çavuşogluom v Budapešti. Obaja ministri skritizovali protiturecký protest v Štokholme, kde protiislamský aktivista zapálil Korán, ktorý zvýšil napätie medzi Tureckom a Švédskom.„Ako kresťan a katolík, musím povedať, že spálenie svätej knihy iného náboženstva je neprijateľný čin,“ povedal maďarský minister. Zároveň skritizoval vyhlásenie švédskeho premiéra, podľa ktorého slov je spálenie Koránu nevhodné a hlboko neúctivé, spadá švédsku ochranu slobody prejavu.„Tvrdiť, že spálenie svätej knihy je súčasťou slobody slova, je obyčajná hlúposť,“ skonštatoval Szijjártó s tým, že Štokholm by mal konať inak, ak chce pre švédske členstvo v NATO podporu Ankary.Çavuşoglu vyhlásil, že Turecko, je rovnako ako Maďarsko, za rozšírenie NATO, ale v súčasnosti je „nemožné potvrdiť vstup“ Švédska do aliancie. Zmienený protest je podľa neho „provokácia, ktorá nás nikam nedovedie a povedie len k chaosu“.Maďarsko a Turecko sú jedinými členmi NATO, ktorí ešte neratifikovali prístupové protokoly Švédska a Fínska do vojenskej aliancie. Severské krajiny o členstvo požiadali v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine a pre ich vstup je potrebný jednohlasný súhlas členov NATO.Turecko zdržiava ratifikáciu krajín, kým nesplnia jeho bezpečnostné požiadavky, tie okrem iného zahŕňajú aj kroky proti skupinám vrátane tých kurdských, ktoré Ankara považuje za teroristické.Očakávalo sa, že maďarská vláda bude hlasovať o ratifikácii členstva Fínska a Švédska v NATO do konca minulého roka. Podľa ministra zahraničia je táto otázka v agende parlamentu počas jeho prvého zasadnutia vo februári. Szijjártó povedal, že Maďarsko má „jasné stanovisko“ k prijatiu Švédska a Fínska do NATO, ale nebude sa pokúšať ovplyvňovať Turecko.