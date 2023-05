Paríž St.Germain oslavuje 11. ligový titul, Galtier: Zvláštna sezóna

Napriek zisku rekordného 11. ligového titulu sa vo futbalovom klube Paríž St. Germain nehovorí o absolútnej spokojnosti. Domáce prvenstvo, ktoré si tím zabezpečil v predposlednom kole Ligue 1, je pre tím vítaná bodka za sezónou - tá však mala viacero trhlín vrátane vypadnutia v osemfinále Ligy majstrov.





"Nebola to najlepšia sezóna, ale stále to je pre nás dobrá sezóna," uviedol kapitán Marquinhos. Jeho tím v sobotu remizoval v Štrasburgu 1:1 a na čele tabuľky má pred Lens nedostihnuteľný štvorbodový náskok. Hráći Lens zvíťazili v 10 z uplynulých 11 zápasov a majú istotu 2. miesta a účasti v skupinovej fáze Ligy majstrov. Jediný gól PSG strelil Lionel Messi, ktorý zaznamenal 496. gól v pätici elitných líg v Európe, čím prekonal rekord Cristiana Ronalda.PSG sa ziskom 11. titulu osamostatnil na prvom mieste v počte francúzskych titulov od St. Etienne. "Toto je, samozrejme, historický moment pre Paríž St. Germain. Jeeenásty titul vo francúzskej lige je odmena za tvrdú prácu, ktorú sme vynaložili za uplynulých 12 rokov. Zapísať sa do histórie Ligue 1 a prekonať St. Etienne je pre nás dôvod na hrdosť. Teraz sa už tešíme na oslavu titulu v našom Parku princov," povedal prezident PSG Nasser Al-Khelaifi pre klubovú stránku.Hráči PSG prehrali v doterajšom priebehu ligovej sezóny šesť zápasov, všetky až v v druhej polovici po MS v Katare. Práve tie symbolicky predelili sezónu parížskeho veľkoklubu na dve rôzne polovice. Neymar sa nevrátil z MS v ideálnej pohode, obmedzovali ho zdravotné problémy a v zostave PSG chýba od od 19. februára. Messi si zo šampionátu síce priniesol titul majstra sveta a aj ocenenie pre najužitočnejšieho hráča turnaja, no po návrate ho tiež trápili zdravotné problémy a na jeho pozícii v klube mu nepridala ani nedávna suspendácia za nepovolený výlet do Saudskej Arábie. V Ligue 1 odohral v sezóne 2022/2023 31 zápasov, v ktorých strelil 16 gólov a so 16 asistenciami je najlepší v súťaži, no často bol terč fanúšikov, ktorí boli nespokojní s jeho výkonmi najmä po MS. "Keď bilancujeme, musíme analyzovať prvú polovicu sezóny a to, v akom stave boli hráči, keď sa vrátili z MS. Chápem však určitú nespokojnosť fanúšikov. Bola to veľmi zvláštna sezóna," povedal tréner Christophe Galtier. So svetovým šampionátom, ako významným prelomom v sezóne 2022/2023, súhlasil aj Marquinhos: "Po MS sa veľa vecí zmenilo. Bolo to veľmi náročné na energiu, emócie a nedokázali sme si udržať našu úroveň."Priaznivci PSG síce po zápase so Štrasburgom rozbehli majstrovské oslavy, no v nedávnom období viackrát verejne prezentovali nespokojnosť so smerovaním klubu. Otázna je budúcnosť Messiho, ktorý v sobotu získal svoju 43. trofej v kariére, ale aj 40-gólového strelca Kyliana Mbappeho, ktorému v roku 2025 vyprší zmluva. DO PSG príde pred novou sezónou slovenský obranca Milan Škriniar z milánskeho Interu.Pre ambiciózny PSG je pri hodnotení sezóny dôležitý výsledok v Lige majstrov. V nej stroskotal v osemfinále na Bayerne Mníchov a v tejto fáze sezóny sa preň LM skončila v piatich z uplynulých siedmich sezón. "Ak chcete zvíťaziť v Lige majstrov, musíte byť vo februári a v marci vo forme. To sme my neboli," povedal Galtier, ktorý takisto nemá isté miesto v plánoch francúzskeho klubu. Podľa agentúry AFP by mohol na jeho miesto nastúpiť kormidelník s výraznou autoritou, pričom sa spomínajú najmä Jose Mourinho a Louis Enrique.