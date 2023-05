Škriniar možno stihne finále Ligy majstrov, Inter Miláno má zranených aj iných dôležitých hráčov

Odohral len dve stretnutia

Za Milánčanov absolvoval Škriniar od prestupu zo Sampdorie Janov v roku 2017 spolu 193 ligových zápasov s desiatimi gólmi, celkovo má v tomto klube na svojom konte 246 súťažných štartov a v nich 11 presných zásahov.



S Interom získal jeden ligový aj jeden pohárový titul. Pomohol mu aj k zisku dvoch národných Superpohárov a v sezóne 2019/2020 k postupu do finále Európskej ligy.





28.5.2023 (SITA.sk) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar by mohol stihnúť finále Ligy majstrov 2022/2023, v ktorom 10. júna jeho talianske mužstvo Inter Miláno nastúpi v tureckom Istanbule proti anglickému Manchestru City Ako referuje web football-italia.net, potvrdil to kouč Interu Simone Inzaghi , ktorý má okrem Škriniara zranených aj ďalších dôležitých hráčov.„Musíme si oddýchnuť a zotaviť sa, to bude zásadné. Máme niekoľko zranených - Mchitarjana, Škriniara, Correu či najnovšie aj D'Ambrosia, ale dúfajme, že budú k dispozícii na finále LM,“ povedal Inzaghi.Škriniar, ktorý pre dlhodobé problémy s chrbtom od polovice februára odohral len dve stretnutia, má pred sebou posledné týždne pôsobenia v Interi Miláno, keďže od budúcej sezóny si bude obliekať dres francúzskeho veľkoklubu Paríž Saint-Germain Záver anabázy v milánskom Interi však môže vyšperkovať triumfom v Lige majstrov. V apríli Škriniar podstúpil vo Francúzsku endoskopickú operáciu driekovej chrbtice a odvtedy sa pripravuje na návrat do tréningového procesu.„Uvidíme, ako to bude so Škriniarom. Na budúci týždeň začne trénovať s mužstvom,“ poznamenal Inzaghi.