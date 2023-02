Paríž St. Germain prehral na pôde AS Monaco, Ben Yedder s dvoma gólmi

Futbalisti Paríža St. Germain prehrali v zápase 23. kola francúzskej Ligue 1 na pôde AS Monaco 1:3. Dva presné zásahy si na konto pripísal útočník Wissam Ben Yedder, ktorý sa 14 gólmi dotiahol na najlepšieho strelca súťaže Folarina Baloguna z Reims. Parížania sú napriek prehre na čele ligovej tabuľky o sedem bodov pred druhým Monakom.





Parížanom tak nevyšla generálka na úvodný osemfinálový zápas Ligy majstrov, ktorý odohrajú v utorok 14. februára doma proti Bayernu Mníchov. V dueli s Monakom im pre zranenia chýbali Lionel Messi i Kylian Mbappe."Kniežatá" v prvom polčase dominovali, čo potvrdil už v štvrtej minúte duelu stredopoliar Aleksandr Golovin. Po prihrávke Ben Yeddera otvoril skóre presnou strelou do ľavého dolného rohu. Hráči PSG sa nevedeli dostať do tempa, obrana viackrát chybovala, čo v 18. minúte využil Ben Yedder, ktorý zvýšil na 2:0.V 39. minúte našiel parížsky stredopoliar Juan Bernat v pokutovom území osamoteného Warrena Zaireho-Emeryho. Ten nezaváhal a prekonal brankára Alexandra Nubela. Parížania sa však z kontaktného gólu dlho netešili, v nadstavenom čase prvého polčasu upravil na 3:1 opäť Ben Yedder, ktorý sa týmto zásahom dotiahol na Baloguna v tabuľke strelcov.Druhý polčas gól nepriniesol, hoci sa oba tímy dostali do výraznejších šancí. Monako mohlo viesť s náskokom viac než dvoch gólov, no PSG podržal niekoľkými vynikajúcimi zákrokmi brankár Gianluigi Donnarumma.

AS Monaco - Paríž Saint-Germain 3:1 (3:1)



Góly: 18. a 45. + 1 Ben Yedder, 4. Golovin - 39. Zaire-Emery