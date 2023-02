Real Madrid sa po ôsmy raz stal klubovým majstrom sveta, finálový triumf režíroval Brazílčan Júnior (video)

Júnior aj družstvo sa zlepšujú

Zápas ich životov







Bronz na podujatí získali hráči brazílskeho Flamenga, ktorí v sobotňajšom popoludňajšom dueli o 3. miesto zvíťazili v Tangeri nad egyptským tímom Al Ahly 4:2. Za juhoamerického šampióna dvakrát skórovali Pedro a Gabriel Barbosa.











12.2.2023 (SITA.sk) - Na konci uplynulej sezóny 2021/2022 rozhodol gólom finále Ligy majstrov proti anglickému FC Liverpool (1:0), teraz Brazílčan Vinícius Júnior režíroval triumf španielskeho Realu Madrid na majstrovstvách sveta klubov v Maroku. V sobotňajšej finálovej prestrelke v Rabate proti saudskoarabskému tímu Al-Hilal (5:3) sa dva razy zapísal do streleckej listiny a nadviazal na svoj semifinálový zásah proti egyptskému Al Ahly (4:1). Pripravil taktiež gól pre francúzskeho ostrostrelca Karima Benzemu. „Vinícius sa od minulej sezóny zlepšuje, rovnako ako sa zlepšilo aj mužstvo. Vyhrali sme Ligu majstrov, teraz aj titul majstrov sveta a Vinícius pri tom herne vyrástol. Sme nadšení z toho, čo predvádza, predovšetkým preto, že sa neustále zlepšuje. Teraz je omnoho rozhodnejší a robí rozdiel v každom stretnutí,“ povedal tréner madridského „bieleho baletu“ Carlo Ancelotti. Real Madrid má na konte rekordných osem prvenstiev na MS klubov. Prvé tri zaznamenal v rokoch 1960, 1998 a 2002 ešte v Interkontinentálnom pohári, čo bol predchodca MS klubov. Ďalší pridal v roku v 2014 na turnaji v Maroku, v rokoch 2016 až 2018 triumfoval trikrát za sebou a zbierku rozšíril v sobotňajšom finále. Pre Európu získal štrnásty titul z tohto podujatia a okrúhly desiaty bez prerušenia.Finále malo okrem Viníciusa Júniora ešte ďalších dvoch dvojgólových strelcov - Federica Valverdeho z mužstva Realu a Luciana Vietta z tímu Al-Hilal. Hráči saudskoarabského klubu potvrdili, že ich semifinálové víťazstvo nad brazílskym Flamengom nebolo náhodné a vo finále predviedli viacero pekných momentov aj proti Madridčanom.„Bol to zápas ich životov a na ihrisku to bolo vidieť. K tomuto duelu sme preto museli pristúpiť s maximálnou vážnosťou,“ poznamenal nemecký záložník Realu Toni Kroos , ktorý zaznamenal už šiesty triumf na MS klubov.