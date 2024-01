Paríž, Veľké jablko, chutné jedlo a Francúzske bozky v New Yorku

Očarujúca a svieža romanca o dievčati, ktoré prichádza do Veľkého jablka, túži pracovať v reštaurácii a variť lahodné jedlá...ale najmä stretáva chlapa, ktorému podľahla minulé leto. Aj to je nová romanca Francúzske bozky v New Yorku.

„Je to príbeh o vášni pre varenie, o vzrušení z objavovania nového mesta, o prvých láskach a o hľadaní veľkého bláznivého dobrodružstva. Naozaj dúfam, že sa vám bude páčiť,“ odkazuje vo videu pre slovenské čitateľky francúzska autorka Anne-Sophie Jouhanneau.

Margot neprestajne myslí na Zacha, mladého Američana, s ktorým sa zoznámila jedného letného večera pod Eiffelovou vežou. Magickú noc strávenú v uliciach Paríža zavŕšia bozkom a prísľubom, že sa o rok stretnú na vopred určenom mieste. Ak sú pre seba stvorení, osud to zariadi.

O rok prichádza čerstvá absolventka strednej školy Margot do New Yorku, aby si našla prácu v uznávanej reštaurácii, oslávila blížiacu sa otcovu svadbu a konečne sa stretla so Zachom.

Za rok sa však môže mnohé zmeniť a sľuby pošepnuté v tieni Eiffelovej veže nadobúdajú v žiare neónov vo Veľkom jablku celkom inú podobu. Margot zúfalo pátra po Zachovi a o pomoc požiada aj Bena, sympatického kolegu. Je presvedčená, že v Zachovi stretla pred rokom spriaznenú dušu… Lenže čo ak má osud iné plány? V New Yorku je možné všetko. Najmä l’amour v americkom štýle.

Pozrite si video francúzskej autorky:

Francúzske bozky v New Yorku je ten typ príbehu, ktorý vo vás zanechá úsmev, pohodu na duši, túžbu navštíviť Paríž aj New York. Je to zábavný a očarujúci román, ktorý sa perfektne hodí aj na televízne obrazovky. Jedno malé upozornenie – nečítajte ho s prázdnym žalúdkom :) Šťavnaté opisy jedál a skvele vystihnutá atmosféra v reštaurácii vám narobia chúťky.

Ak máte chuť na totálnu oddychovku, srdečnú, milú a nekomplikovanú – siahnite po tejto novinke.

Anne-Sophie Jouhanneau je francúzska bilingválna autorka kníh pre mladých čitateľov. Jej knihy boli preložené do siedmich jazykov. Po vysokoškolskom štúdiu vo Francúzsku sa presťahovala do Amsterdamu, kde pracovala v reklamnej agentúre. Niekoľko rokov pôsobila v Melbourne a so svojím austrálskym manželom dnes žije v New Yorku.

Mlčky sa na seba dívame, nad nami sa týči Eiffelova veža.

„Vysvetlím ti to,“ pokračujem. „Odkedy si pamätám, vždy som túžila vypadnúť z nášho malého mesta. Musím to urobiť. Počas posledných týždňov na kurze som si uvedomila, ako veľmi chcem žiť vlastný život. Takže je vylúčené – vylúčené! –, aby som do New Yorku budúci rok nedorazila. Budem prvého augusta o polnoci na Times Square, aj keby sa zemeguľa prestala točiť.“

Zach sa zhlboka nadýchne a zoširoka sa usmeje „Ja tiež.“ Pritiahne si ma. „Zbohom, Margot.“

Jeho pery sa zastavia niekoľko centimetrov od mojich. V kolobehu života je jeden rok len krátkou chvíľou. Pri pohľade do jeho očí a iskričiek, ktoré v nich poskakujú, verím, že nič nie je nemožné.

„À bientôt,“ odvetím. Zatvári sa zmätene, tak mu to preložím: „Do videnia. Do skorého videnia.“

Pobozká ma a náš osud je spečatený.