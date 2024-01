SND navštívilo vlani najviac divákov za posledných 15 rokov. Divadlo dosiahlo tržby vo výške viac ako päť miliónov eur

Slovenské národné divadlo (SND) navštívilo v roku 2023 najviac divákov za posledných 15 rokov. Viac ako 660 predstavení si vlani pozrelo takmer 275.000 divákov. Ide o historicky najvyšší počet návštevníkov v novej budove SND od jej otvorenia. 24hod.sk o tom informovala Jana Alexová zo SND.





"Od roku 2008 do roku 2023, keď malo SND väčšinu sezón k dispozícii dve budovy, bola priemerná návštevnosť v Slovenskom národnom divadle 253.000 návštevníkov. Do priemeru nie sú započítané dva covidové roky," skonštatovala Alexová s tým, že divadlo dosiahlo tržby vo výške viac ako päť miliónov eur.SND uviedlo vlani 14 premiér. Týkali sa činohry, opery i baletu. Obľube sa medzi divákmi tešili aj špeciálne projekty či sprievodné podujatia, napríklad Veľké divadelné prespávačky, Soboty v divadle či Divadelná kaviareň a prehliadky historickej budovy SND.V posledných mesiacoch roka obnovili aj charitatívny projekt Divadlo pre všetky deti. V rámci neho navštívilo predstavenia v októbri a decembri takmer 300 detí zo znevýhodneného prostredia a špeciálnych škôl. Najbližšie predstavenie určené deťom so špeciálnymi potrebami bude vo februári, pripravené sú aj ďalšie.V roku 2024 má SND v pláne priniesť okrem iného aj ďalšie programy a aktivity. Jedným z nich má byť napríklad januárové podujatie Noc v divadle spojené s predstavením ocenenej opery Ľubice Čekovskej Impresario Dotcom. Určené je pre dospelých návštevníkov od 21 rokov.