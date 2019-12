Parízek: S Tatárskom môžeme vytvoriť nový model obchodnej spolupráce

Lukáš Parízek, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 11. decembra (TASR) - Prezident Tatárskej republiky Rustam Nurgalijevič Minnichanov, ktorý je v SR na oficiálnej návšteve, v stredu slávnostne otvoril Obchodné fórum Tatarstan - Slovensko 2019.Podujatie je zamerané na rozvoj obchodu a investícií, pričom dôležitou súčasťou je podpora vzťahov na regionálnej a samosprávnej úrovni aj v kultúre, vzdelávaní a cestovnom ruchu. Zúčastňujú sa na ňom zástupcovia firiem a podnikateľských skupín z oboch republík, pričom tatárska strana predstavuje príležitosti na spoluprácu v automotive, strojárenstve, energetike, v oblasti informačných technológií, v potravinárstve a cestovnom ruchu.Súčasťou obchodného fóra sú aj priame konzultácie a stretnutia desiatok firiem z celého Slovenska. Podľa Júliusa Kostolného, podpredsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), štruktúra ekonomiky Tatárska je podobná slovenskej, a preto je veľa príležitostí na spoluprácu." uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Lukáš Parízek.Tatársky prezident v príhovore upriamil pozornosť na ambície tatárskej ekonomiky investovať do moderných technológií a infraštruktúry. Za atraktívnu oblasť spolupráce označil najmä automobilový a elektrotechnický priemysel.Tatárska republika má bohaté prírodné zdroje, silný a diverzifikovaný priemysel, vysoký intelektuálny potenciál a kvalifikovanú pracovnú silu. Tatársko je jedným z ekonomicky najrozvinutejších regiónov Ruskej federácie, nachádza sa v centre veľkého priemyselného regiónu, na križovatke hlavných diaľnic a z hľadiska vložených investícii je na treťom mieste po moskovskom a petrohradskom regióne.Podpora domácej výroby, modernizácia priemyslu a rast domácej spotreby vytvárajú v Tatársku priestor pre slovenské firmy, investície aj prenos skúseností. Podiel malých a stredných podnikateľov na hrubom regionálnom produkte Tatárskej republiky je 25,4 %. V Kamskom klastri ma osobitné postavenie špeciálna zóna Alabuga, kde pôsobí 56 spoločností aj so zahraničnou účasťou a je najväčšou a najúspešnejšou zónou priemyselno-výrobného typu v Ruskej federácii.Obrat tovaru medzi Slovenskou a Tatárskou republikou v roku 2018 dosiahol 540,7 milióna USD (488.128.554 eur), čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 23 %.Obchodné fórum pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, s účasťou agentúry SARIO, Zväzu obchodných a priemyselných komôr Tatárska a Agentúry investičného rozvoja Tatárska. Súčasťou podujatia sú aj podpisy dohôd o spolupráci medzi partnerskými organizáciami.(1 EUR = 1,107 USD)