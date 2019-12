Raši: Nového ministra zdravotníctva budeme riešiť po návrate premiéra

Richard Raši, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. decembra (TASR) - O nominácii na post ministra zdravotníctva sa podľa slov podpredsedu Smeru-SD a vlády Richarda Rašiho budú rozprávať vo vedení strany po návrate premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Spolu s podpredsedom Smeru-SD a ministrom hospodárstva Petrom Žigom sa zhodli, že ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) so svojou reformou neuspela aj pre nedostatok politickej podpory a komunikácie. Kalavská tento týždeň oznámila, že podáva demisiu.uviedol Raši s tým, že alternatív je niekoľko.priblížil pred stredajším rokovaním vlády.Raši rozhodnutie Kalavskej rešpektuje, no v takýchto momentoch treba podľa neho mať možno viac politickej skúsenosti.povedal novinárom.Žiga uviedol, že by v prípade presadzovania reformy zvolilreagoval na to, ako by postupoval on.Dôvodom na odmietnutie reformy mohol byť podľa Žigu fakt, že je tesne pred voľbami.dodal. Žiga si však myslí, že reforma je dobrá, a po voľbách s ňou nová vláda určite nebude mať problém.Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (SNS) sa podľa svojich slov snažila Kalavskú pred podaním demisie prehovárať. Kalavskej rozhodnutie je jej ľúto.dodala.Ministerka zdravotníctva sa rozhodla podať demisiu v pondelok (9. 12.). Pre tento krok sa rozhodla po tom, ako vláda 4. decembra stiahla návrh reformy nemocníc, tzv. stratifikáciu, z rokovania parlamentu. Demisia Kalavskej zatiaľ nebola doručená do Kancelárie prezidenta SR.Premiér povedal, že jej rozhodnutie odstúpiť z funkcie berie na vedomie. Zároveň sa Kalavskej poďakoval za všetko, čo rezort pod jej vedením urobil pre ľudí. Rovnako dodal, že v blízkom čase oznámi prezidentke SR Zuzane Čaputovej, koho navrhne poveriť riadením rezortu.