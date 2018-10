Parížska radnica poskytne dve sály na nocľah bezdomovcov počas zimy

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Paríž 15. októbra (TASR) - Parížska radnica počas nadchádzajúcej zimy poskytne nocľah najmenej 50 bezdomovkyniam. V rozhovore pre nedeľník Journal du Dimanche (JDD) to uviedla socialistická primátorka Paríža Anne Hidalgová.Ide o súčasť celomestského plánu, ktorý počíta s využitím verejných budov ako nocľahární pre bezdomovcov v chladných mesiacoch. Hidalgová uviedla, že s týmto návrhom súhlasili radnice viacerých parížskych obvodov, riadených tak ľavicovými, ako aj pravicovými stranami.Hidalgová dodala, že Paríž potrebuje asi 3000 lôžok pre ľudí, ktorí žijú na ulici. Parížska radnica je schopná vytvoriť podmienky pre nocľah najmenej 50 osôb, v prípade extrémne nízkych teplôt môže prenocovať asi 100 ľudí.Na priestory pre denné centrum budú upravené dve reprezentatívne miestnosti na prízemí historickej radnice - Salon des Prévôts a Salon des Tapisseries —, ktoré počas svojej návštevy v Paríži v roku 2014 navštívila aj britská kráľovná Alžbeta II. Bezdomovcom tam budú vydávať stravu, teplé nápoje a poskytovať ošetrenie a nocľah pre ženy.Ďalším projektom určeným pre bezdomovkyne, ktorý by mala začať fungovať do konca roku v 12. parížskom obvode, je hygienická stanica, kde sa budú môcť osprchovať, a kde im v dennom centre budú k dispozícii sociálni pracovníci a psychológovia. Hidalgová pripomenula, že bezdomovkyne sú veľmi často terčom násilia a zneužívania, preto chce, aby sa časť projektov zamerala osobitne na ne.Podľa Hidalgovej radnica túto zimu uvedie do života aj ďalší experiment určený pre bezdomovcov, ktorí z rôznych dôvodov odmietajú ubytovanie v nocľahárňach. Ide o mobilné prístrešky na noc, ktorými sa po úprave stanú opustené kiosky, alebo budú na prístrešky prispôsobené vhodné zákutia na ulici. O tieto "" sa budú počas zimy starať občianske združenia, spresnila Hidalgová.So žiadosťou na poskytnutie priestorov, ktoré sú počas nocí prázdne a sú využiteľné ako nocľahárne, sa Hidalgová obrátila aj na správcov viacerých verejných a vládnych budov či biznis centier. Nalieha aj na vládu, aby do konca kalendárneho roka vytvorila polovicu z požadovaných 3000 miest na prenocovanie pre bezdomovcov.Počas prvejs bezdomovcami vo februári tohto roku boli v uliciach Paríža zaevidovaných 3035 bezdomovcov. Druhé takéto sčítanie sa uskutoční vo februári budúceho roku. Uskutoční sa aj za pomoci dobrovoľníkov, ktorí v decembri tohto roku prejdú školením.