V regióne strednej a východnej Európy sa počet insolvencií zvýšil

Bratislava 15. októbra (TASR) - Slovensko v regióne strednej a východnej Európy (SVE) medziročne najvýraznejšie znížilo počet insolvencií, a to až o 27,1 %, keď vlani vyhlásilo konkurz len 253 firiem. Napriek zlepšenej ekonomickej situácii v celom regióne, čoho dôkazom bol aj rast HDP o 4,5 %, totiž insolventnosť firiem rástla.Domáca spotreba a oživené investície do fixných aktív zníženiu likvidity firiem nepomohli. Vyplýva to z najnovších údajov nadnárodnej spoločnosti Coface, podnikajúceho v oblasti poistenia pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika.Celkový počet insolvencií sa za vlaňajšok zvýšil o 6,4 %, čo znamená zvrat v trende z predchádzajúcich rokov, kedy miera insolvencií klesala. Napríklad za rok 2016 klesla o 6 % a za rok 2015 až o 14 %. V roku 2017 však až 9 krajín zaregistrovalo vyššiu mieru insolventnosti firiem, a to Chorvátsko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Slovinsko. Výnimkou je päť krajín – Slovensko, Česko, Bulharsko, Lotyšsko a Ukrajina, kde miera insolvencií klesla.konštatuje Grzegorz Sielewicz, ekonóm Coface pre strednú a východnú Európu. Práve priaznivé ekonomické ovzdušie v regióne podľa neho podporilo aj vznik nových firiem.Okrem toho, silnel fenomén nedostatku pracovnej sily. Ťažkosti pri obsadzovaní voľných pracovných miest sa stali hlavnou prekážkou firiem v regióne strednej a východnej Európy pri svojej expanzii. Firmy práve túto prekážku napríklad aj v prieskume Eurostatu uvádzali ako problém častejšie, než napríklad neistotu týkajúcu sa dopytu po ich výrobkoch a službách. Preto možno konštatovať, že ekonomické zrýchlenie nie je jediným faktorom ovplyvňujúcim likviditu podnikateľského sektora v regióne.Pre roky 2018 a 2019 Coface predpovedá pokračujúce zvyšovanie počtu prípadov platobnej neschopnosti firiem v regióne. Potvrdzuje to zmenu hospodárskeho cyklu v strednej a východnej Európe.Predpoveď na rok 2018 je priemerný rast počtu insolvencií o 10,4 %, pričom zvýšenie počtu konaní zaznamená viac krajín. Očakáva sa, že Poľsko zaznamená zvýšenie počtu konkurzov reštrukturalizačných konaní o 20,2 %. Na druhej strane na Slovensku a v Srbsku dôjde k poklesu platobnej neschopnosti. Slabší ekonomický rast bude faktorom, ktorý prispeje k priemernej platobnej neschopnosti v strednej a východnej Európe. V roku 2019 by tento rast mal dosiahnuť až 15,9 %.