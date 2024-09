Parížske olympijské a paralympijské hry prekvapili svojou návštevnosťou. Odvážne rozhodnutia priniesli úspech, povedal Estanguet

Nový štandard pre návštevnosť a angažovanosť

Prístup Francúzov zaujal aj organizátorov OH 2028

14.9.2024 (SITA.sk) - Viac ako 12 miliónov vstupeniek predali organizátori tohtoročných olympijských paralympijských hier v Paríži. Organizátori prestížneho podujatia z francúzskej metropoly to označili za bezprecedentný úspech. Na tlačovej konferencii o tom informoval šéf organizačného výboru Tony Estanguet , v minulosti reprezentant vo vodnom slalome.Prezradil, že dovedna sa predalo 12 132 647 lístkov, čo predstavuje zaplnenosť na úrovni 95 percent."Vieme, aké komplikované bolo organizovať také veľké podujatia. Teraz však môžeme povedať, že sme veľmi šťastní, lebo to dobre dopadlo," povedal Estanguet.Upozornil tiež na skutočnosť, že OH a PH stanovili nový štandard pre návštevnosť a angažovanosť. Na sobotňajší večer súťaží v paraatletike si podľa neho kúpilo vstupenku až 67 500 záujemcov, čo je rekord pre akékoľvek podujatie v krajine počas leta 2024."Bolo trochu odvážne prijať výzvu a robiť veci, ktoré sme nikdy predtým nerobili," pokračoval Estanguet, pričom odkázal na otváracie ceremoniály olympijských a paralympijských hier, ktoré sa konali mimo štadiónov. Otvorenie OH sa konalo aj na rieke Seina a úvod PH na námestí Place de la Concorde. Myslel tým aj súťaže v blízkosti prestížnych pamiatok - Eiffelovej veže či paláca vo Versailles.Podľa Estangueta inovatívny prístup Francúzov zaujal aj organizátorov OH 2028 v americkom Los Angeles . Zástupcovia z oboch krajín by mali v blízkej budúcnosti absolvovať viacero pracovných stretnutí, na ktorých sa podelia o poznatky a postrehy."Hlavným posolstvom je postupovať odvážne a stavať na špecifikách či sile svojho územia. Je teraz na nich, aby si zadefinovali, čo je hlavnou silou LA 28 a aby boli skutočne odvážni," dodal Estangueta.Športové leto v Paríži vrcholí v sobotu veľkolepým sprievodom na Elyzejských poliach, ktorého súčasťou sú stovky francúzskych športovcov.