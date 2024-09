Šofér obvinený z usmrtenia bratov Gaudreauovcov mal v krvi viac alkoholu než je povolený limit. Aký trest mu hrozí?

Bezohľadného vodiča čaká proces

Počas šoférovania telefonoval a mal pri sebe otvorenú fľašu

Odohral aj zápas v Košiciach

Obe vdovy čakajú dieťa

14.9.2024 (SITA.sk) - Muž, ktorý v závere augusta usmrtil bratov Johnnyho a Matthewa Gaudreauovcov, mal za volantom v krvi viac alkoholu než je povolený limit v americkom štáte New Jersey. Podľa prokurátora Jonathana Flynna mal 43-ročný Sean M. Higgins v krvi 0,87 promile alkoholu, pričom zákonný limit je v danej lokalite 0,80 promile.Incident sa udial pri obci Woodstown v okrese Salem štátu New Jersey. Hokejoví bratia boli na bicykloch v okamihu, keď do nich vrazil spomenutý Higgins. Johnny a Matthew Gaudreauovci mali byť deň po smrteľnej nehode súčasťou svadby ich sestry Katie.Počas výpovede Higgins uviedol, že v ten deň si dal päť či šesť pív a priznal sa k požitiu alkoholu za volantom, za čo mu v kombinácii s usmrtením dvoch osôb teraz hrozí až 20 rokov za mrežami. Pred súdom bude čeliť obvineniam vrátane agresívnej jazdy. Počas virtuálneho predbežného pojednávania sudca rozhodol, že bezohľadného vodiča čaká proces napriek tomu, že obhajoba ho označila ako empatickú osobu a milujúceho otca dvoch dcér."Je to dobrá osoba, ktorá v daný večer spravila hrozná rozhodnutie," uviedol jeho právnik Matthew Portella."Pravdepodobne si opäť šoféroval ako cvok. Hovorím ti to stále, no ty ma nepočúvaš a stále na mňa kričíš," povedala manželka Seana Higginsa, keď jej zavolal z väzenia bezprostredne po tragickom incidente. Pri výsluchu sa priznal, že po pracovnom telefonáte približne od tretej hodiny popoludní doma popíjal, viedol znepokojujúcu konverzáciu so svojou matkou o rodinných záležitostiach. Nasledoval dvojhodinový telefonát s kamarátom, počas ktorého šoféroval a mal pri sebe otvorenú fľašu s alkoholom.Podľa očitej svedkyne nehody Higgins viedol vozidlo agresívne a rýchlejšie než povoľoval limit. Mal sa tiež "lepiť" na pred ním idúce automobily. Keď spomalila ona vo svojom vozidle spomalila aj vozidlo pred ňou a začali predbiehať cyklistov, tak Higgins sa ich pokúsil predbehnúť z pravej strany a v tom okamihu zrazil bratskú dvojicu na bicykloch.Gaudreau bol osem sezón tvárou a najlepším ofenzívnym hráčom klubu Calgary Flames v NHL, ale v júli 2022 ako neobmedzený voľný hráč podpísal zmluvu s Columbus Blue Jackets. Tam si odkrútil dve sezóny. Gaudreau stihol odohrať v NHL 763 zápasov so ziskom 743 bodov (243+500), v sezóne 2021/2022, jeho poslednej v Calgary, nazbieral 115 bodov za 40 gólov a 75 asistencií.V jeho poslednej sezóne v kariére 2023/2024 sa v Columbuse v 81 zápasoch predviedol 60 bodmi (12+48). S reprezentačným tímom USA sa Johnny Gaudrea predstavil aj na piatich majstrovstvách sveta, v roku 2019 nechýbal ani na šampionáte na Slovensku.V Košiciach odohral aj zápas proti domácim Slovákom, ktorý Američania v zaplnenej Steel aréne prehrali 1:4. O rok skôr na MS 2018 v Dánsku získal s Američanmi bronzovú medailu. Bol aj držiteľ zlatej medaily z MS do 20 rokov z roku 2013. Jeho mladší brat Matthew sa do NHL sa neprebojoval, pôsobil v nižších zámorských súťažiach a v roku 2022 ukončil hráčsku kariéru.Na pondelkovom pohrebe oboch bratov vdovy po nich potvrdili, že obe čakajú dieťa."Vyzývam všetkých, aby nepili, keď šoférujú. Zavolajte si odvoz. Prosím, nevystavujte ďalšie rodiny tejto tortúre. Strata Mattyho a Johna zanechá večnú dieru v našej rodine, u našich blízkych priateľov aj v komunite," uviedla Madeline Gaudreauová, vdova po Matthewovi.