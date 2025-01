Parížsku Notre-Dame chránia najnovšie energetické systémy Schneider Electric

Prevencia požiaru

Transformátor pod presbytériom

22.1.2025 (SITA.sk) - V decembri 2024 sa slávnostne otvorili brány hlavnej parížskej katedrály Notre-Dame. Požiar, ktorý budovu zachvátil v roku 2019, pamiatku vážne poškodil. Udalosť zmobilizovala tisíce darcov, okrem jednotlivcov a inštitúcií sa k podpore pridali aj firmy. K firemným darcom sa pridala aj spoločnosť Schneider Electric, ktorej riešenia umožňujú zabezpečiť a monitorovať elektrické zariadenia objektu. Systém správy budov z dielne Schneider Electric je schopný riadiť a optimalizovať spotrebu energie pamiatky.Súčasťou darovaných produktov Schneider Electric sú všetky zariadenia potrebné na napájanie objektu a jeho zabezpečenie (napr. transformátory, elektrické rozvádzače, meniče, bezpečnostné osvetlenie atď.). Ďalšou kategóriu sú nástroje na technickú správu budovy, ktoré umožňujú monitorovať fungovanie siete a riadiť spotrebu energie (automatické riadiace systémy, snímače, regulátory, komunikačné zbernice atď.)V projekte sú tiež integrované najmodernejšie riešenia požiarnej bezpečnosti. Z portfólia riešení Schneider Electric tu našli svoje miesto prídavné zariadenia na zvýšenú protipožiarnu ochranu a prevenciu (Acti9 Active AFDD) pre zásuvkové obvody. Zaujímavosťou sú snímače prehriatia káblov (HeatTags) vo všetkých elektrických skriniach. Obe riešenia zabezpečujú správne fungovanie zariadení prostredníctvom nepretržitého monitorovania a zasielaním upozornení v prípade akýchkoľvek zmien, a to ešte pred vznikom problému.Popri produktoch venovala spoločnosť Schneider Electric realizátorom aj odborné konzultácie a prístup k súvisiacim službám. Schneider Electric bude tiež vykonávať časť údržby elektrických distribučných zariadení, zabezpečila časť inžinierskych prác, projektovej prípravy, uvedenia zariadení do prevádzky a zabezpečí zaškolenie obsluhy.Špecifický projekt obnovy kľúčovej gotickej svetového významu priniesol aj viacero náročných situácií, ktoré si vyžadovali precíznu projektovú prípravu aj vynaliezavosť inžinierov.Jedným z takýchto problémov bola inštalácia transformátora TRIHAL , ktorý je kľúčovým prvkom napájania katedrály. Tento 3,2-tonový blok, ktorý bol pri inštalácii následne vyzdvihnutý nad priestor stavby, bol potom špeciálne spustený na miesto pod presbytériom. Na manipuláciu bolo potrebné vypracovať osobitnú štúdiu.Inštalácia vysokonapäťovej rozvodne v podzemí so značnými prístupovými a priestorovými obmedzeniami bola tiež problémom, ktorý sa vyriešil pomocou prispôsobeného vybavenia a podpory.Obnova zmobilizovala mnohých obyvateľov Francúzska, tiež mnohých zamestnancov skupiny Schneider Electric. Do rozličných častí projektu sa zapojilo približne 60 zamestnancov od pracovníkov výroby, cez projektantov po technologických špecialistov. Podpora Schneider Electric zahŕňala aj školenie partnerských spoločností, ktoré sa podieľali na inštalácii alebo manipulácii so zariadeniami.