Fico sa mal svojimi výrokmi o prevrate dopustiť šírenia poplašnej správy, Inštitút ľudských práv podal trestné oznámenie

Tajná služba odpočúva bezúhonných občanov

Porušenie paragrafu 361

22.1.2025 (SITA.sk) - Inštitút ľudských práv (IĽP) v stredu v popoludňajších hodinách na Generálnej prokuratúre SR podal trestné oznámenie na predsedu vlády Roberta Fica . Má podozrenie, že Fico sa svojimi výrokmi o „významných preventívnych opatreniach na zabránenie prevratu“, a tvrdením, že „na Slovensku je skupina expertov zo zahraničia, ktorá chystá povalenie vlády“, mohol dopustiť trestného činu šírenia poplašnej správy.„Predseda vlády Robert Fico každým dňom preráža pomyselné dno toho, čo sme si mysleli, že sa môže stať v právnom, demokratickom usporiadaní. Najprv zmenil slovník a ľudí, ktorí majú iné názory, prestal označovať za protivládnych, ale už ich označuje ako protištátnych. Akoby štát bol iba on, a nie my všetci a všetky,“ uviedli zástupcovia inštitútu.Ako dodali, v utorok sa dozvedeli, že tajná služba namiesto toho, aby riešila, ako je možné hacknutie katastra, ktoré spôsobilo obrovské problémy a škody, odpočúva bezúhonných občanov. „Občanov a občianky, ktorí si uplatňujú svoje ústavné a zákonné práva na združovanie sa, na organizovanie demonštrácií, na verejné prezentovanie svojich názorov na vládu,“ poukázali.Ako upozornila právnička IĽP Katarína Klimentová, šírenia poplašnej správy v zmysle Trestného zákona sa dopúšťa ten, kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá. Kto takúto správu oznámi hromadnému informačnému prostriedku, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.„Máme za to, že aktuálne vyjadrenia predsedu vlády o štátnom prevrate a prítomnosti údajných zahraničných expertov na takýto prevrat sú dostatočne závažného charakteru, aby bolo podozrenie na porušenie paragrafu 361 preverené orgánmi činnými v trestnom konaní,“ dodala.