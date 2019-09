Parížsky arcibiskup: Exprezident J. Chirac mal dar predvídať

Jacques Chirac. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 30. septembra (TASR) - Za účasti viacerých zahraničných politikov sa v pondelok v parížskej Katedrále sv. Sulpícia konala pohrebná omša za exprezidenta Jacqua Chiraca, ktorý zomrel minulý štvrtok vo veku 86 rokov. Informoval o tom spravodajský portál France Info.Omšu celebroval parížsky arcibiskup Michel Aupetit. Manželka zosnulého Bernadette Chiracová sa na omši zo zdravotných dôvodov nezúčastnila, bola však na obrade pre najbližšiu rodinu, ktorý sa konal v parížskej Invalidovni.Arcibiskup Aupetit vo svojom príhovore vyzdvihol silne emotívne reakcie ľudí na správu o Chiracovom úmrtí. Tie bolo badať aj počas verejnej rozlúčky v parížskej Invalidovni, kam sa Chiracovej pamiatke prišlo pokloniť vyše 7000 ľudí, i počas prevozu rakvy s telom ulicami Paríža z Invalidovne do Katedrály sv. Sulpícia.Aupetit pripomenul aj sociálny rozmer Chiracovho pôsobenia v politike a "hlbokú lásku k ľuďom", ktorú bolo badať u manželov Chiracovcov. Spomenul i to, že Chirac sa cítil rovnako dobre "elyzejských salónoch, ako medzi prostými ľuďmi".Vysoko ocenil i dar predvídavosti, ktorý Chirac ako politik mal.uviedol Aupetit citujúc výrok francúzskeho spisovateľa a politika Émila de Giradin.Ako príklad arcibiskup uviedol, že Chirac už v roku 2002, na summite o Zemi - dávno pred celosvetovou kampaňou proti zmene klímy - varoval, že "náš dom (Zem) horí a my sa pozeráme inam".Pripomenul tiež, že Chirac už v roku 2001 poukazoval na nutnosť, aby pokrok vo vedeckom výskume sprevádzalo aj napredovanie v oblasti etiky.Spomenul i jeho odmietavý postoj k účasti Francúzska vo vojne v Iraku, keď sa v roku 2003 dokázal vzoprieť spriateleným krajinám, ktoré "chceli našu vlasť zatiahnuť do bezohľadnej intervencie".uzavrel svoj príhovor arcibiskup Aupetit.Po kázni svetoznámy klavirista Daniel Barenboim zahral skladbu Franza Schuberta. Počas omše znelo Requiem od Gabriela Faurého.Pred katedrálou boli nainštalované dve obrie obrazovky, na ktorých mohli ľudia sledovať obrady v chráme.Vystavenie tela v Invalidovni, ako aj prevoz tela i samotnú smútočnú omšu sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia.Po obradoch v Katedrále sv. Sulpícia bude nasledovať uloženie rakvy s telom do hrobky na parížskom cintoríne Montparnasse, ktoré sa bude konať len v kruhu rodiny.Francúzsky prezident Emmanuel Macron usporiadal po smútočných obradoch prijatie pre zahraničných hostí v Elyzejskom paláci.Napriek očakávaniam na poslednú rozlúčku so Chiracom nepricestoval bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder, s ktorým mal zosnulý blízke vzťahy. Prítomní však boli napríklad ruský prezident Vladimir Putin, nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, či bývalý prezident USA Bill Clinton alebo predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.Vo Francúzsku je v pondelok vyhlásený štátny smútok. Celá krajina si Chiracovu pamiatku uctí aj minútou ticha o 15.00 h SELČ.O 18.00 h SELČ bude nasledovať smútočná omša v katedrále mesta Tulle v departemente Correze v regióne Nouvelle-Aquitaine, ležiacom na juhozápade Francúzska, za ktorý bol Chirac v roku 1967 zvolený za poslanca Národného zhromaždenia, čím sa začala jeho politická kariéra. Podujatia, ktorými si obyvatelia tohto regiónu uctia pamiatku svojho rodáka, budú pokračovať až do budúceho víkendu.