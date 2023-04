Parkovacia politika prejde po správu mesta Žilina, začína platiť od júna a meniť sa budú aj poplatky

Po novom budú zóna A a B

Hodinová sadzba

Zvýšenie cien je nevyhnutné

27.4.2023 (SITA.sk) - Mesto Žilina sa od 7. júna stane výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre mesta. Mestské zastupiteľstvo na pondelkovom zasadnutí schválilo všeobecne záväzné nariadenie (VZN), na základe ktorého prechádza parkovacia politika z rúk Žilinskej parkovacej spoločnosti do rúk žilinskej samosprávy.Radnica o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že poslanci schválili aj zmeny tarify a sadzobník poplatkov mestskej hromadnej dopravy, ktoré začnú platiť 1. júla.VZN definuje nové formy úhrady za rezidentské karty, parkovacie lístky pre návštevníkov, dobu spoplatnenia aj výšku poplatkov.„Zóna regulovaného parkovania sa nemení. Čo sa od júna mení je počet zón – namiesto troch budú po novom zóny A a B. Zároveň pristupujeme k modernizácii parkovacieho systému, pričom zaplatiť bude možné aj cez SMS-ku či aplikáciu. Aktuálne vyhlasujeme súťaž na platobný systém a pripravenú máme aj zmenu dopravného značenia,“ potvrdil primátor Žiliny Peter Fiabáne a doplnil, že samospráva postupne vymení aj parkovacie automaty.Druhým dôležitým krokom bude podľa neho veľmi rýchle rozširovanie rezidenčného parkovania na sídliská a do mestských častí.Návštevníci regulovanej zóny zaplatia za parkovanie v stanovenom čase hodinovú sadzbu v pásme A vo výške 1,5 eura, resp. 1,8 eura za SMS lístok, a v pásme B 0,8 eura, resp. jedno euro za SMS lístok.Od júna sa mení doba spoplatnenia – pre obe pásma bude stanovený čas počas pracovných dní od pondelka do štvrtka v čase od 7:00 do 20:00, v piatok a v sobotu od 7:00 do 22:00. Počas nedele a štátnych sviatkov bude parkovanie v oboch zónach bezplatné.Mestskí poslanci schválili aj zmenu tarify a sadzobník poplatkov mestskej hromadnej dopravy, ktoré začnú platiť 1. júla. Schválený návrh hovorí o zvýšení cien elektronických, SMS lístkov a predplatných základných, zľavnených a prenosných lístkov.V prípade elektronických jednorazových cestovných lístkov ide o zvýšenie o 10 až 15 centov, v prípade predplatných lístkov o 5 až 10 eur. Ceny papierových cestovných lístkov sa nemenia.„Náklady, s ktorými dopravný podnik bojuje, sú privysoké a neustále rastú. Najskôr karty zamiešala pandémia, neskôr sa pridala energetická kríza. Vzhľadom na to, ako sa vyvíjajú ceny, sa domnievame, že od budúceho roka budeme platiť za elektrickú energiu ešte viac, čiže aj náklady podniku budú ďalej stúpať,“ objasnil žilinský primátor a dodal, že zvýšenie cien je v tejto situácii nevyhnutné.