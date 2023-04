USA uzavreli dohodu s Južnou Kóreou pre odradenie severokórejskej hrozby

Jadrové plánovanie

Bezprecedentný záväzok USA

Hrozby zo Severnej Kórey

27.4.2023 (SITA.sk) - Spojené štáty americké a Južná Kórea uzavreli novú dohodu s cieľom čeliť severokórejskej jadrovej hrozbe.Na základe dohody, ktorú predstavili prezidenti oboch krajín, Washington súhlasil s pravidelným umiestňovaním amerických ponoriek s jadrovými zbraňami v Južnej Kórei, čo urobí po prvý raz za 40 rokov, a vyšle tam aj ďalšie strategické aktíva, vrátane bombardérov schopných niesť jadrové zbrane.Obe strany sa tiež dohodli na vytvorení konzultačnej skupiny, ktorá sa bude venovať otázkam jadrového plánovania. Južná Kórea zase súhlasila, že nebude vyvíjať vlastné jadrové zbrane. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Washingtonská deklarácia podľa amerického prezidenta Joea Bidena posilní spoluprácu spojencov pri odrádzaní severokórejského útoku.Juhokórejský prezident Jun Sok-jol , ktorý pricestoval do Washingtonu na štátnu návštevu, dohodu označil za bezprecedentný záväzok USA posilniť obranu, odradiť útoky a chrániť spojencov použitím jadrových zbraní.Spojené štáty už majú zmluvnú povinnosť brániť Južnú Kóreu a už skôr sa zaviazali, že v prípade potreby použijú jadrové zbrane.V Južnej Kórei však začali rásť pochybnosti o tomto záväzku a objavili sa hlasy za to, aby krajina napredovala so svojím vlastným jadrovým programom.V USA a Južnej Kórei čoraz viac rastú obavy z jadrovej hrozby zo Severnej Kórey. Pchjongjang vyvíja taktické jadrové zbrane, ktoré dokážu zasiahnuť Južnú Kóreu, a zdokonaľuje svoje zbrane s dlhým doletom, ktoré môžu zasiahnuť americkú pevninu.Biden uviedol, že USA pokračujú v snahe dostať Severnú Kóreu k rokovaciemu stolu, ale tá početné žiadosti o rozhovory dosiaľ odmietla. USA chcú Pchjongjang presvedčiť, aby sa vzdal jadrových zbraní.Severokórejský vodca Kim Čong-un však vlani vyhlásil, že jadrový status jeho krajiny je neodvolateľný. Niektorí odborníci tvrdia, že by bolo rozumnejšie so Severnou Kóreou diskutovať o kontrole zbraní skôr ako o denuklearizácii.