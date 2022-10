Parkovanie a nabíjanie: DKV Mobility spolupracuje s MAHLE chargeBIG

O spoločnosti DKV Mobility

4.10.2022 (Webnoviny.sk) - DKV Mobility, popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách, rozširuje svoju nabíjaciu sieť o 31 verejných nabíjačiek na viacpodlažnom parkovisku P2 na letisku v nemeckom meste Stuttgart, ktoré prevádzkuje spoločnosť MAHLE chargeBIG GmbH.Spoločnosť MAHLE chargeBIG, ktorá sa špecializuje na správu nabíjacej infraštruktúry so sídlom v Stuttgarte, a DKV Mobility GreenFlux, dcérska spoločnosť spravujúca kompletnú ponuku nabíjacích služieb DKV Mobility, nedávno za týmto účelom podpísali zmluvu o spolupráci. Nabíjačky sú dostupné prostredníctvom platobnej funkcie DKV APP&GO v rámci aplikácie DKV Mobility."Partnerstvo so spoločnosťou MAHLE chargeBIG nás teší," hovorí Sven Mehringer, generálny riaditeľ pre energetiku a služby pre vozidlá v spoločnosti DKV Mobility. "Vďaka vzájomnej spolupráci môžu naši zákazníci svoj elektromobil nielen zaparkovať v bezprostrednej blízkosti letiska, ale zároveň ho nabíjať a pohodlne uhradiť poplatky za nabíjanie a parkovanie," vysvetľuje Sven Mehringer."Sprístupnením nabíjačiek na letisku Stuttgart zákazníkom DKV Mobility zvyšujeme ich atraktivitu," konštatuje Sebastian Ewert, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti MAHLE chargeBIG, a dopĺňa: "Najbezpečnejší a najjednoduchší spôsob, ako aktivovať nabíjačky, je cez aplikáciu."Nabíjacia sieť DKV Mobility zahŕňa približne 310 000 nabíjačiek po celej Európe.DKV Mobility je popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách s takmer deväťdesiat ročnou históriou a cieľavedomým rastom. So servisným kartami DKV Mobility môže zhruba 295 000 aktívnych zákazníkov tankovať a nabíjať svoje vozidlá v najväčšej akceptačnej sieti pre rôzne druhy pohonov v Európe. Zahŕňa okolo 67 000 konvenčných čerpacích staníc, približne 310 000 dobíjacích miest a 20 000 staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Zároveň ponúka služby zaisťujúce mobilitu vrátane servisu vozidiel na približne 30 000 servisných miestach alebo inovatívne digitálne riešenia. V rámci finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vratky DPH. DKV Mobility vygenerovala v roku 2021 so svojimi 1 700 zamestnancami transakcie vo výške 12 miliárd EUR a tržby 492 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. Viac informácií na https://www.dkv-mobility.com/cz/ Informačný servis