Severná Kórea vystrelila balistickú raketu ponad Japonsko, zasadajú mimoriadne bezpečnostné rady

Mimoriadne bezpečnostné rady

Zatlačenie na Washington

4.10.2022 (Webnoviny.sk) - Severná Kórea v utorok po prvý raz po piatich rokoch vystrelila balistickú strelu stredného doletu ponad Japonsko.Najprovokatívnejšia tohtoročná ukážka arzenálu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) viedla v Japonsku k výzvam na evakuáciu a v oblastiach Hokkaido a Aomori aj k zastaveniu vlakov. Utorkový raketový test, ktorý už odsúdili Japonsko, Južná Kórea i USA, je piaty za ostatných desať dní.Južná Kórea a Japonsko v súvislosti so severokórejskou strelou zvolali mimoriadne zasadnutia štátnych bezpečnostných rád.Soul aj Tokio odhadujú, že strela preletela zhruba 4 500 až 4 600 kilometrov v maximálnej výške 970 - 1 000 kilometrov a dopadla do Tichého oceána mimo výlučnú ekonomickú zónu Japonska.Japonský minister obrany Jasukazu Hamada uviedol, že odhadovaná letová vzdialenosť strely je považovaná za „najdlhšiu" spomedzi rakiet, ktoré v minulosti odpálila Severná Kórea.KĽDR tento rok odpálila pri zhruba 20 príležitostiach zhruba 40 striel. Severokórejský vodca Kim Čong-un sa zaviazal rozšíriť ich jadrový arzenál a odmieta sa vrátiť k jadrovej diplomacii so Spojenými štátmi.Niektorí experti odhadujú, že Kim sa pokúsi svojim rozšíreným arzenálom zatlačiť na Washington, aby Severnú Kóreu akceptoval ako jadrovú mocnosť, čo považuje za dôležité pre stiahnutie medzinárodných sankcií.