Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 27.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Filoména
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. decembra 2025

Parky, cyklotrasy aj športoviská, Prešov má hotové projekty z participatívneho rozpočtu


Tagy: hovorca mesta Prešov

Všetkých šesť projektov 2. ročníka participatívneho rozpočtu mesta Prešov za rok 2025 je úspešne dokončených. Ide o občianske iniciatívy, ktoré sa vďaka finančnej podpore mesta podarilo premeniť na ...



Zdieľať
27.12.2025 (SITA.sk) - Všetkých šesť projektov 2. ročníka participatívneho rozpočtu mesta Prešov za rok 2025 je úspešne dokončených. Ide o občianske iniciatívy, ktoré sa vďaka finančnej podpore mesta podarilo premeniť na funkčné a viditeľné výsledky vo verejnom priestore.


O dotácie sa vo verejnom hlasovaní uchádzalo 12 projektov, uspela polovica s požadovanou dotáciou vo výške viac ako 53-tisíc eur z celkovo vyčlenenej podpory 55-tisíc eur.

Park, cyklotrasy a tanečné podujatie


Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Ηudák, medzi realizované iniciatívy patrí zveľadenie parku pri fontáne pred Centrom nezávislej kultúry Wave, kde vznikol nový priestor pre komunitné a kultúrne podujatia. V mestských lesoch pod Malkovskou hôrkou boli obnovené dve cyklotrasy, ktoré sú po úpravách opäť bezpečné a dostupné pre cyklistov. Prešovský amfiteáter ožil podujatím 4 Brothers Dance Battle Arena, ktoré spojilo domácich aj zahraničných tanečníkov a priaznivcov pouličného umenia.

Ďalším dokončeným projektom je vybudovanie troch TEQ športových stolov umiestnených pri základných školách na Májovom námestí, Československej armády a na Volgogradskej ulici. Sú upravené aj pre hendikepovaných športovcov a slúžia na viacero moderných športov vrátane teqballu či teqpongu.

Tradičné remeslá a multifunkčné ihrisko


Projekt Škola kovu priniesol kurzy kováčskeho remesla spojené s historickým výkladom, ktorých cieľom je oživiť a zachovať tradičné remeslo. Retro ihrisko na Sekčove zase získalo nové basketbalové koše, brány a vyznačenia pre rôzne športy, čím sa z neho stal multifunkčný priestor pre širokú verejnosť.

Všetky športoviská, aktivity a podujatia boli navrhnuté tak, aby boli dostupné pre čo najširšiu verejnosť. Ako uviedol primátor mesta Prešov František Oľha, po ťažšom premiérovom ročníku stúpol v tomto roku záujem u žiadateľov, a aj v následnom online hlasovaní.

Všetky projekty splnili základnú podmienku a boli úspešne zrealizované ešte v tomto roku. „Verím, že práve pohľad na pribúdajúce úspešné občianske projekty vo verejnom priestore v našom meste inšpiruje aj ostatných zapojiť sa do ďalšieho cyklu v roku 2026,“ uviedol Oľha.


Zdroj: SITA.sk - Parky, cyklotrasy aj športoviská, Prešov má hotové projekty z participatívneho rozpočtu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorca mesta Prešov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Niektoré obce zle hospodária so svojím majetkom, NKÚ zistil viaceré porušenia zákonných povinností
<< predchádzajúci článok
Interpol aktuálne pátra po ôsmich Slovákoch, medzi najznámejšími sú Okoličány a Mello

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 