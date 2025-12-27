|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 27.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Filoména
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. decembra 2025
Parky, cyklotrasy aj športoviská, Prešov má hotové projekty z participatívneho rozpočtu
Tagy: hovorca mesta Prešov
Všetkých šesť projektov 2. ročníka participatívneho rozpočtu mesta Prešov za rok 2025 je úspešne dokončených. Ide o občianske iniciatívy, ktoré sa vďaka finančnej podpore mesta podarilo premeniť na ...
Zdieľať
27.12.2025 (SITA.sk) - Všetkých šesť projektov 2. ročníka participatívneho rozpočtu mesta Prešov za rok 2025 je úspešne dokončených. Ide o občianske iniciatívy, ktoré sa vďaka finančnej podpore mesta podarilo premeniť na funkčné a viditeľné výsledky vo verejnom priestore.
O dotácie sa vo verejnom hlasovaní uchádzalo 12 projektov, uspela polovica s požadovanou dotáciou vo výške viac ako 53-tisíc eur z celkovo vyčlenenej podpory 55-tisíc eur.
Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Ηudák, medzi realizované iniciatívy patrí zveľadenie parku pri fontáne pred Centrom nezávislej kultúry Wave, kde vznikol nový priestor pre komunitné a kultúrne podujatia. V mestských lesoch pod Malkovskou hôrkou boli obnovené dve cyklotrasy, ktoré sú po úpravách opäť bezpečné a dostupné pre cyklistov. Prešovský amfiteáter ožil podujatím 4 Brothers Dance Battle Arena, ktoré spojilo domácich aj zahraničných tanečníkov a priaznivcov pouličného umenia.
Ďalším dokončeným projektom je vybudovanie troch TEQ športových stolov umiestnených pri základných školách na Májovom námestí, Československej armády a na Volgogradskej ulici. Sú upravené aj pre hendikepovaných športovcov a slúžia na viacero moderných športov vrátane teqballu či teqpongu.
Projekt Škola kovu priniesol kurzy kováčskeho remesla spojené s historickým výkladom, ktorých cieľom je oživiť a zachovať tradičné remeslo. Retro ihrisko na Sekčove zase získalo nové basketbalové koše, brány a vyznačenia pre rôzne športy, čím sa z neho stal multifunkčný priestor pre širokú verejnosť.
Všetky športoviská, aktivity a podujatia boli navrhnuté tak, aby boli dostupné pre čo najširšiu verejnosť. Ako uviedol primátor mesta Prešov František Oľha, po ťažšom premiérovom ročníku stúpol v tomto roku záujem u žiadateľov, a aj v následnom online hlasovaní.
Všetky projekty splnili základnú podmienku a boli úspešne zrealizované ešte v tomto roku. „Verím, že práve pohľad na pribúdajúce úspešné občianske projekty vo verejnom priestore v našom meste inšpiruje aj ostatných zapojiť sa do ďalšieho cyklu v roku 2026,“ uviedol Oľha.
Zdroj: SITA.sk - Parky, cyklotrasy aj športoviská, Prešov má hotové projekty z participatívneho rozpočtu © SITA Všetky práva vyhradené.
O dotácie sa vo verejnom hlasovaní uchádzalo 12 projektov, uspela polovica s požadovanou dotáciou vo výške viac ako 53-tisíc eur z celkovo vyčlenenej podpory 55-tisíc eur.
Park, cyklotrasy a tanečné podujatie
Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Ηudák, medzi realizované iniciatívy patrí zveľadenie parku pri fontáne pred Centrom nezávislej kultúry Wave, kde vznikol nový priestor pre komunitné a kultúrne podujatia. V mestských lesoch pod Malkovskou hôrkou boli obnovené dve cyklotrasy, ktoré sú po úpravách opäť bezpečné a dostupné pre cyklistov. Prešovský amfiteáter ožil podujatím 4 Brothers Dance Battle Arena, ktoré spojilo domácich aj zahraničných tanečníkov a priaznivcov pouličného umenia.
Ďalším dokončeným projektom je vybudovanie troch TEQ športových stolov umiestnených pri základných školách na Májovom námestí, Československej armády a na Volgogradskej ulici. Sú upravené aj pre hendikepovaných športovcov a slúžia na viacero moderných športov vrátane teqballu či teqpongu.
Tradičné remeslá a multifunkčné ihrisko
Projekt Škola kovu priniesol kurzy kováčskeho remesla spojené s historickým výkladom, ktorých cieľom je oživiť a zachovať tradičné remeslo. Retro ihrisko na Sekčove zase získalo nové basketbalové koše, brány a vyznačenia pre rôzne športy, čím sa z neho stal multifunkčný priestor pre širokú verejnosť.
Všetky športoviská, aktivity a podujatia boli navrhnuté tak, aby boli dostupné pre čo najširšiu verejnosť. Ako uviedol primátor mesta Prešov František Oľha, po ťažšom premiérovom ročníku stúpol v tomto roku záujem u žiadateľov, a aj v následnom online hlasovaní.
Všetky projekty splnili základnú podmienku a boli úspešne zrealizované ešte v tomto roku. „Verím, že práve pohľad na pribúdajúce úspešné občianske projekty vo verejnom priestore v našom meste inšpiruje aj ostatných zapojiť sa do ďalšieho cyklu v roku 2026,“ uviedol Oľha.
Zdroj: SITA.sk - Parky, cyklotrasy aj športoviská, Prešov má hotové projekty z participatívneho rozpočtu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: hovorca mesta Prešov
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Niektoré obce zle hospodária so svojím majetkom, NKÚ zistil viaceré porušenia zákonných povinností
Niektoré obce zle hospodária so svojím majetkom, NKÚ zistil viaceré porušenia zákonných povinností
<< predchádzajúci článok
Interpol aktuálne pátra po ôsmich Slovákoch, medzi najznámejšími sú Okoličány a Mello
Interpol aktuálne pátra po ôsmich Slovákoch, medzi najznámejšími sú Okoličány a Mello