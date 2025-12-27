Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 27.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Filoména
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. decembra 2025

Interpol aktuálne pátra po ôsmich Slovákoch, medzi najznámejšími sú Okoličány a Mello


Tagy: Polícia

Medzinárodná policajná organizácia Interpol v súčasnosti eviduje osem Slovákov hľadaných pre rôznu závažnú trestnú činnosť. ...



Zdieľať
interpol_election_31494 e7bb97bf46384a23aa19ad47dff882f8 676x445 27.12.2025 (SITA.sk) -



Medzinárodná policajná organizácia Interpol v súčasnosti eviduje osem Slovákov hľadaných pre rôznu závažnú trestnú činnosť. Vyplýva to z údajov na internetovej stránke organizácie.

Mediálne najznámejšími sú na doživotie odsúdený šéf východoslovenskej zločineckej skupiny Róbert Okoličány, ako aj Karol Mello, ktorý čelí obžalobe v súvislosti so streľbou na ženu s dieťaťom v Moste pri Bratislave z roku 2004, pri ktorej obaja zahynuli. Medzi ďalšími zaradenými v databáze zo Slovenska sú osoby hľadané napríklad pre vraždy, členstvo v zločineckej skupine alebo podvody.

V databáze organizácie sa takisto nachádzajú štátni príslušníci iných štátov, na ktoré vydali zatykač slovenské orgány. Jednou z nich je napríklad občianka Českej republiky Eva Zámečníková, ktorú za prípravu vraždy exmanžela odsúdili v SR.

Na všetkých hľadaných je vydaný takzvaný „Červený obežník“. „Červený obežník je žiadosť pre bezpečnostné zložky po celom svete, aby vyhľadali a zadržali hľadanú osobu až do jej vydania, odovzdania alebo podobnému úkonu,“ uvádza Interpol.


Medzinárodná organizácia kriminálnej polície Interpol funguje od roku 1923. Sídli vo francúzskom Lyone a združuje 190 členských štátov. Spolupracujú v boji proti terorizmu, vojnovým zločinom, organizovanému zločinu, pašovaniu drog, výrobe detskej pornografie alebo korupcii. Slovenská republika sa členom Interpolu stala 3. októbra 1993, keď ju prijali na 62. zasadnutí Valného zhromaždenia Interpolu v Arube ako 170. člena organizácie.








Zdroj: SITA.sk - Interpol aktuálne pátra po ôsmich Slovákoch, medzi najznámejšími sú Okoličány a Mello © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Polícia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Parky, cyklotrasy aj športoviská, Prešov má hotové projekty z participatívneho rozpočtu
<< predchádzajúci článok
Požiar nákladných vozidiel v Michalovciach bol úmyselný, škoda presiahla 300-tisíc eur

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 