27.12.2025
Úvodná strana
Denník - Správy
Interpol aktuálne pátra po ôsmich Slovákoch, medzi najznámejšími sú Okoličány a Mello
Medzinárodná policajná organizácia Interpol v súčasnosti eviduje osem Slovákov hľadaných pre rôznu závažnú trestnú činnosť. ...
27.12.2025 (SITA.sk) -
Medzinárodná policajná organizácia Interpol v súčasnosti eviduje osem Slovákov hľadaných pre rôznu závažnú trestnú činnosť. Vyplýva to z údajov na internetovej stránke organizácie.
Mediálne najznámejšími sú na doživotie odsúdený šéf východoslovenskej zločineckej skupiny Róbert Okoličány, ako aj Karol Mello, ktorý čelí obžalobe v súvislosti so streľbou na ženu s dieťaťom v Moste pri Bratislave z roku 2004, pri ktorej obaja zahynuli. Medzi ďalšími zaradenými v databáze zo Slovenska sú osoby hľadané napríklad pre vraždy, členstvo v zločineckej skupine alebo podvody.
V databáze organizácie sa takisto nachádzajú štátni príslušníci iných štátov, na ktoré vydali zatykač slovenské orgány. Jednou z nich je napríklad občianka Českej republiky Eva Zámečníková, ktorú za prípravu vraždy exmanžela odsúdili v SR.
Na všetkých hľadaných je vydaný takzvaný „Červený obežník“. „Červený obežník je žiadosť pre bezpečnostné zložky po celom svete, aby vyhľadali a zadržali hľadanú osobu až do jej vydania, odovzdania alebo podobnému úkonu,“ uvádza Interpol.
Medzinárodná organizácia kriminálnej polície Interpol funguje od roku 1923. Sídli vo francúzskom Lyone a združuje 190 členských štátov. Spolupracujú v boji proti terorizmu, vojnovým zločinom, organizovanému zločinu, pašovaniu drog, výrobe detskej pornografie alebo korupcii. Slovenská republika sa členom Interpolu stala 3. októbra 1993, keď ju prijali na 62. zasadnutí Valného zhromaždenia Interpolu v Arube ako 170. člena organizácie.
