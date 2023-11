Párky z lariev múch? Ruská vláda tak chce posilniť zásobovanie krajiny potravinami

Rusov chcú naučiť jesť larvy múch

Hmyz ako minidobytok

14.11.2023 (SITA.sk) - Ruská vláda sa rozhodla „posilniť zásobovanie potravinami v krajine“ zahrnutím párkov vyrobených z lariev múch do ruskej stravy.Konštatuje to portál emeat.ru, ktorý pripomína, že pred viac ako rokom podpredseda ruskej vlády Denis Manturov navrhol „pracovať s mentalitou Rusov“ s cieľom naučiť ich jesť larvy múch.„Teraz sa už táto iniciatíva realizuje. V októbri ju zabezpečila osobitná vyhláška o novom postupe chovu múch, ktorú podpísal premiér Michail Mišustin," píše portál.Vedúci oddelenia ruského Federálneho výskumného strediska pre chov zvierat profesor Roman Nekrasov vysvetlil, že „prijatie uznesenia vlády bolo dlho očakávané a žiadané a umožní oficiálne zaviesť výrobu a spracovanie výrobkov z lariev mušiek. To otvára možnosť vyrábať rôzne hmyzie produkty vo veľkom meradle, čo posilní zásobovanie krajiny potravinami.“ Hmyz sa podľa neho stáva akýmsi minidobytkom, ktorý sa dá chovať pre ľudskú výživu.Konzumácia hmyzu nie je taká nezvyčajná, ako sa na prvý pohľad zdá, konštatuje emeat.ru. Dodáva pritom, že neustále sa ním živia dve miliardy ľudí a zásoby hmyzu sú prakticky nevyčerpateľné.