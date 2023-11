Hlas je s programovým vyhlásením vlády spokojný, podľa Pellegriniho si presadili všetky svoje priority (video)

Opozícia má právo vyjadriť nesúhlas

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Presadili si všetky priority

14.11.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD je spokojná s programovým vyhlásením vlády. Na utorkovej tlačovej besede to skonštatoval predseda strany Peter Pellegrini . Zdôraznil, že jeho politickému subjektu sa podarilo presadiť do programového vyhlásenia všetky ich hlavné predvolebné priority.Programové vyhlásenie vlády je podľa Pellegriniho prirodzeným kompromisom medzi programami koaličných strán, maximálnym možným prienikom medzi nimi, a tiež reflektuje politickú silu a váhu jednotlivých koaličných subjektov.Pellegrini tiež uviedol, že všetci poslanci strany Hlas-SD v Národnej rade SR podporia programové vyhlásenie vlády, ale aj novú vládu. Dodal, že opozícia má prirodzene právo vyjadriť nesúhlas a výhrady, no podotkol, že dôležitý bude i spôsob, akým to urobia.„Či to budú opäť lži, osobné vyhrážky, urážky, kritika pre kritiku, alebo vecné pomenovania toho, s čím politicky a odborne nesúhlasia," vyjadril sa.Pellegrini poukázal na to, že už niekoľko týždňov po zložení vládnej koalície a vymenovaní vlády sa im podarilo presadiť plnohodnotný 13. dôchodok, ktorým pred voľbami podmieňovali svoj vstup do koalície. Poukázal tiež, že programové vyhlásenie zahŕňa ich priority z oblastí cien energií a potravín, vyrovnávania regionálnych rozdielov, ale napríklad aj ukotvenia Slovenska v euroatlantických štruktúrach.