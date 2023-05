Parlament ani na štvrtý pokus neotvoril mimoriadnu schôdzu a piaty nebude nasledovať. (naživo)

Bez Tarabovho návrhu

30.5.2023 (SITA.sk) - Mimoriadnu 93. parlamentnú schôdzu poslanci neotvorili ani v utorok. Prezentovalo sa ich len 56. Na to, aby bol parlament uznášaniaschopný, treba nadpolovičnú väčšinu, čiže 76 poslancov. Predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) bude uznášaniaschopnosť zisťovať opäť o hodinu.







Poslanci hnutia OĽaNO a priatelia pôvodne požiadali o zvolanie mimoriadnej 92. schôdze so zvyšnými bodmi programu 90. riadnej parlamentnej schôdze. Strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Demokrati však poukázali na to, že do schôdze je zaradený aj návrh nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu , ktorý chce "prakticky zrušiť špeciálnu prokuratúru."Klub OĽaNO následne svoj návrh stiahol a prišiel s novým návrhom programu, ktorý obsahuje len materiály z dielne OĽaNO a nedorokované vládne návrhy.Ani mimoriadnu 93. schôdzu sa však v pondelok na dva pokusy nepodarilo otvoriť. Prvýkrát sa prezentovalo 70 poslancov, druhýkrát 68.

AKTUALIZÁCIA: Parlament ani na štvrtý pokus neotvoril mimoriadnu schôdzu a piaty nebude nasledovať. V rokovacej sále sa prezentovalo len 66 poslancov. Body, o ktorých sa malo rokovať, sa posunú na schôdzu, ktorá sa začne 13. júna.

Podľa Matoviča prekonali aj Mečiara

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič v pondelok na tlačovej konferencii obvinil strany Sloboda a Solidarita Progresívne Slovensko , že sa „spolčili s mafiou a fašistami“ a tým, že neumožnili otvorenie schôdze, prekonali aj expremiéra Vladimíra Mečiara . Podľa neho tieto strany ukázali, že si nectia slobodu a demokraciu.Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini povedal, že čím menej bude parlament do volieb zasadať, tým lepšie pre Slovensko. Predseda Smeru-SD Robert Fico sa vyjadril, že tu nie sú na to, aby rokovali výhradne o návrhoch OĽaNO.