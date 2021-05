Parlament bude opäť riešiť sprísnenie interrupcií, návrhy predkladajú kotlebovci a Čepček

Záborskej návrh na jeseň neprešiel

Čepček chce odstrániť bezdôvodné potraty

Kotlebovci chcú tri výnimky

31.5.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR (NR SR) sa majú na júnovej schôdzi opätovne venovať sprísneniu interrupcií.Návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva predložili hneď dvaja predkladatelia, a to Martin Čepček, ktorý má dočasne pozastavené členstvo v poslaneckom klube hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) , a poslanci Kotlebovcov - Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) Parlament rokoval na jeseň minulého roka o novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá sa týkala interrupcií. Za schválenie návrhu vtedy hlasovalo 58 zo 117 prítomných poslancov, teda neprešiel. Právnu úpravu predložila Anna Záborská (OĽaNO).Čepček chce v novele zakotviť právo ženy na informácie a zakázať propagáciu potratu. Tiež chce zakázať nátlak na ženu pri potrate.„Ohrozenie života zdravia matky a vážne poškodenie zdravia nenarodeného dieťaťa musí byť podložené nezávislými lekárskymi správami dvoch gynekológov alebo špecialistov odborov príslušných podľa diagnostikovaného poškodenia počatého dieťaťa," píše sa v dôvodovej správe.Čepček chce odstrániť bezdôvodné potraty. Návrh novely ponecháva výnimky, a to ohrozenie života matky, ohrozenie zdravia matky, diagnostikované ťažké poškodenie dieťaťa a prípad tehotenstva ako následku trestného činu na matke (znásilnenia).V dôvodovej správe sa ďalej píše, že navrhovaná právna úprava má za cieľ vyhnúť sa prípadom potratov zdravých detí, ktorých matky zdravotnícki pracovníci presviedčali o tom, že budú mať postihnuté dieťa.„Dôvod, pre ktorý má byť tehotenstvo ukončené, je potrebné preukázať, a to buď lekárskymi správami v prípadoch ohrozenia matky a poškodenia dieťaťa, alebo vyjadrením prokurátora v prípade tehotenstva ako následku trestného činu na matke," píše predkladateľ.Poslanci ĽSNS v dôvodovej správe k ich návrhu uviedli, že sú presvedčení, že život človeka by mal byť za ideálnych okolností chránený už od počatia.V novele zákona ponechali možnosť troch výnimiek, v prípade ktorých by bolo vykonanie umelého prerušenia tehotenstva aj naďalej povolené. Vysvetlili, že prvú výnimku tvoria prípady, keď je vážne ohrozený život matky. Druhú výnimku predstavujú prípady, keď žena otehotnela v dôsledku trestného činu (znásilnenia, incestu alebo sexuálneho zneužitia).Treťou výnimkou sú prípady, v ktorých je medicínsky dokázané genetické poškodenie plodu. „Rozhodnutie o podstúpení umelého prerušenia tehotenstva v týchto výnimočných a nešťastných prípadoch nechávame na slobodnej vôli a svedomí rodičov," dodali.