Parlament by mal podľa Pellegriniho riešiť problémy ľudí a nie sliepky, petardy či porno (video)

25.4.2023 (SITA.sk) - Opozičná strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) podporí v parlamente odsunutie návrhov, ktoré nesúvisia s problémami ľudí. Na tlačovej konferencii v Komárne to v utorok povedal líder Hlasu-SD Peter Pellegrini Pellegrini poukázal na to, že na najbližšiu schôdzu Národnej rady SR je predložených množstvo návrhov, ktorými si chcú jednotliví poslanci alebo strany robiť kampaň.„Máme tam sliepky, petardy či porno a notárske potvrdenia na možnosť jeho sledovania z dielne pána poslanca Čepčeka. Toto má parlament nasledujúce mesiace riešiť? Ľudí trápia vysoké ceny potravín, energií, znižovanie životnej úrovne a reálnych miezd,“ povedal Pellegrini.Hlas-SD predložil na najbližšiu schôdzu parlamentu so začiatkom 2. mája tri návrhy zákonov. Ich cieľom je zmierniť rast cien potravín. „Predložili sme zákon o obmedzení obchodných prirážok obchodných reťazcov na potraviny, návrh na zníženie DPH na nulu pre všetky výrobky z dvora a tiež návrh na zníženie DPH z desiatich na päť percent pri potravinách, ktoré majú zníženú sadzbu,“ konkretizoval Pellegrini.Predseda Národnej rady SR Boris Kollár Sme rodina ) už podľa neho naznačil kľúč, podľa ktorého by každá strana, ktorá má návrhy, ktoré sa reálne týkajú problémov ľudí, mohla nechať predložené „dva, tri, štyri zákony.“Pellegrini verí, že všetky tri návrhy Hlasu-SD by mohli byť na programe dňa.„Nikdy sa neznížime k primitívnemu populizmu, len aby sme zaujali voliča. Na grémiu budem podporovať postup, aby návrhy, ktoré sú skôr reklamnými nosičmi niektorých poslancov alebo sú úplne mimo reálnych problémov ľudí, boli odsunuté až na záver schôdze, resp. aby na programe dňa vôbec neboli,“ zdôraznil Pellegrini.