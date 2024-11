Parlament dosiaľ nezvolil piatich členov Rady STVR, podľa Michelka dohodu narúša strana Hlas

Limitované kompetencie

Dohodu narúša Hlas

Nový riaditeľ

6.11.2024 (SITA.sk) - Nedá sa donekonečna fungovať v provizóriu, vyjadril sa na tlačovej besede poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Michelko (zvolený za SNS ) na margo toho, že parlament dosiaľ nezvolil piatich členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) . Poslanec pripomenul, že kompletná rada STVR je potrebná na to, aby verejnoprávny telerozhlas mohol dostať nového riaditeľa, rovnako aj na prijatie rozpočtu tejto inštitúcie.„Ideme do nekonečného príbehu. V pondelok som bol v tom, že je jasná dohoda na odborníkoch, ktorí prejdú do Rady STVR," uviedol.Podotkol, že poverený štatutár má limitované prostriedky na akýkoľvek projekt, čím sú ale brzdené mnohé väčšie projekty. Michelko vyjadril názor, že dohody sa očividne neplnia. Zdôraznil, že v časti Rady, ktorú by mal zvoliť parlament, nie sú žiadni politici, či ľudia úzko prepojení s nejakým politickým subjektom.„Sú tam odborníci, ktorí majú za sebou nejaký životný príbeh a kompetencie. Tam sme nejakým spôsobom vyberali," uviedol a poznamenal, že je veľmi frustrujúce, ak je v jeden deň jasná dohoda, a krátko na to už nie je. „Ak nebude zvolená Rada, teda tých päť členov Rady, tak to nie je na našej zodpovednosti," deklaroval Michelko a podotkol, že oni boli ochotní dohodnúť sa. Dohodu podľa neho narúša ich koaličný partner, strana Hlas-SD „My sme urobili všetko pre dohodu a dohoda bola aj dosiahnutá," prízvukoval poslanec. „Ale deň po tom je zrazu všetko preč," dodal. Verí, že Hlas sa bude držať dohody a umožní STVR prejsť z provizória do štandardného režimu.Verejnoprávna STVR je v súčasnosti bez generálneho riaditeľa aj bez kompletnej Rady. V súvislosti s koncom RTVS a vznikom STVR 1. júla tohto roka sa skončil mandát vtedajšieho generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja . Na voľbu nového riaditeľa je potrebná Rada STVR. Z jej deviatich členov by mal piatich zvoliť parlament, štyroch menuje ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS).STVR dočasne vedie Igor Slanina , na sklonku septembra mu podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD), ktorý je poverený vedením NR SR, predĺžil poverenie viesť verejnoprávny telerozhlas do konca tohto roka. Pôvodne bol vedením STVR poverený do 30. septembra.