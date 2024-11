Slováci budú môcť ísť do Číny aj bez víz, Blanár považuje zahraničnú cestu za úspešnú a mimoriadnu

Záujem investorov a podnikateľov

6.11.2024 (SITA.sk) - Slovenská cesta do Číny priniesla úspech v podobe 15 dňového bezvízového vstupu pre občanov SR. Informoval o tom šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár Smer-SD ) po návrate z pracovnej cesty v Čínskej ľudovej republike.Slovenskí občania nebudú mať od 8. novembra tohto roku vízovú povinnosť pri ceste do Číny s trvaním nepresahujúcim 15 dní za účelom obchodnej cesty, cestovného ruchu, rodinnej návštevy alebo tranzitu. Ako Blanár vysvetlil, bezvízový styk je veľmi dôležitým nástrojom nielen v rámci turizmu, ale tiež pre rozvoj slovensko-čínskej obchodnej spolupráce.„V druhej najväčšej ekonomike sveta sme nemali zabezpečenú adekvátnu prítomnosť a mohli sme tak prísť o mnoho potenciálnych investícií. Zo strany slovenských investorov a podnikateľov je o Čínu veľký záujem, pričom mnohé naše firmy už na čínsky trh aj prenikli, ale chýbala im takáto väčšia podpora zo strany vlády SR, ktorú sme im teraz poskytli,“ priblížil minister.Ako podotkol, túto pracovnú cestu možno považovať za historicky mimoriadnu a zároveň najvýznamnejšiu v roku 2024. Pripomenul, že premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sprevádzala najpočetnejšia podnikateľská misia – celkovo 77 zástupcov 56 firiem. Ministerstvo tiež pripomenulo, že Slovensko a Čína povýšili vzájomné vzťahy na strategické partnerstvo.„Chceme rozvíjať slovenskú ekonomickú diplomaciu v regióne Indopacifiku, preto máme takúto strategickú dohodu uzatvorenú aj s Južnou Kóreou či Japonskom. V tomto teritóriu zároveň plánujeme otvoriť dva nové zastupiteľské úrady v Malajzii a na Filipínach,“ informoval Blanár.Rezort diplomacie spresnil, že bezvízový styk pre občanov SR cestujúcich do Číny za účelom obchodnej cesty, cestovného ruchu, rodinnej návštevy alebo tranzitu bude aktuálne v platnosti od 8. novembra 2024 do 31. decembra 2025.„Slovenskí občania, ktorí majú nárok na bezvízový vstup do Číny, nemusia vopred upozorňovať čínske veľvyslanectvá alebo konzuláty. Postačuje, ak po pricestovaní do krajiny absolvujú kontrolu čínskymi imigračnými orgánmi. Tie odporúčajú vziať si so sebou príslušné podporné dokumenty, ktoré pomôžu overiť účel návštevy, ako je napríklad pozývací list, letenka a potvrdenie o rezervácii hotela," vysvetlilo ministerstvo.