Parlament má porovnateľnú dôveru ako Ficova vláda, Eurobarometer ukázal aj čísla zo zahraničia

Prieskum Eurobarometer

Priemer na úrovni 36 percent

28.12.2023 (SITA.sk) - Národnej rade SR dôveru vyjadrilo 36 percent ľudí. Dôvera v parlament sa na Slovensku priblížila priemeru štátov Európskej únie EÚ ), ktorým verí takmer 40 percent opýtaných.Avšak viac ako polovica obyvateľov, čo predstavuje 55 percent, nedôveruje slovenskému zákonodarnému orgánu.V porovnaní so susednými štátmi má náš parlament nižšiu dôveru, ako napr. v Rakúsku (54 percent) či v Maďarsku (44 percent), no, naopak, vyššiu ako v Poľsku (33 percent) a v Česku (28 percent).Výsledky vyplynuli z prieskumu Eurobarometer Podľa prieskumu vývoj dôvery respondentov v slovenskú vládu kopíruje vývoj dôvery v parlament. Novej vláde Roberta Fica Smer-SD ) dôveruje 37 percent opýtaných. Dôvera vo vládu v iných členských krajinách EÚ je v priemere na úrovni 36 percent. Ficova vláda má v porovnaní so susednými krajinami nižšiu dôveru ako v Rakúsku (47 percent) a v Maďarsku (42 percent), a tak, ako pri slovenskom parlamente má vyššiu dôveru aj vládny kabinet oproti poľskej vláde (34 percent) či vláde v Českej republike (27 percent).