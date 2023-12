Po útoku Kyjeva na Krym odišiel z prístavu Feodosija ruský konvoj kamiónov s obilím, má namierené do mesta Kerč

28.12.2023 (SITA.sk) - Veľký konvoj kamiónov s obilím zamieril z prístavu Feodosija na Rusmi okupovanom polostrove Krym smerom do prístavného mesta Kerč.Konvoj do mesta Kerč odišiel po tom, ako ukrajinské ozbrojené sily v noci na utorok v prístave Feodosija zaútočili na ruskú výsadkovú loď Novočerkassk, pričom čiastočne potopili aj výcvikovú loď UTS-150. Uviedol to portál Krym.Realii, ktorý je projektom rozhlasovej stanice Slobodná Európa. Podľa tohto portálu Rusko využívalo prístav Feodosija na export obilia z okupovaných ukrajinských území.Ruskom dosadený krymský gubernátor Sergej Aksjonov priznával, že Moskva predáva ukrajinské obilie. Neskôr však vyhlásil, že v prístavoch na Kryme nenakladajú obilie pre priame dodávky do zahraničia.