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16. septembra 2026
Parlament nebol uznášaniaschopný, mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Šutaja Eštoka neotvorili
Tagy: kamerové systémy Kybernetická bezpečnosť mimoriadna schôdza NR SR k odvolávaniu Matúša Šutaja Eštoka Minister vnútra SR Opozícia
Dôvodom odvolávania majú byť závažné podozrenia z konfliktu záujmov, ohrozenie bezpečnosti štátu a nehospodárne nakladanie s majetkom Slovenskej republiky.
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16.9.2026 (SITA.sk) - Dôvodom odvolávania majú byť závažné podozrenia z konfliktu záujmov, ohrozenie bezpečnosti štátu a nehospodárne nakladanie s majetkom Slovenskej republiky.
Mimoriadnu schôdzu parlamentu k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) sa v stredu na prvýkrát nepodarilo otvoriť. Prezentovalo sa 68 poslancov, na otvorenie schôdze je potrebných minimálne 76 zákonodarcov.
Schôdzu sa nepodarilo otvoriť ani na druhý pokus, keďže sa prezentovalo 59 poslancov zo 150. Ďalší pokus o otvorenie schôdze bude vo štvrtok o 12:30, informoval predsedajúci schôdze Peter Žiga.
Návrh podalo Hnutie Slovensko a podpismi ho podporili aj poslanci ostatných opozičných strán PS, SaS a KDH. Šutaja Eštoka chcú odvolať „pre závažné podozrenia z konfliktu záujmov, ohrozenia bezpečnosti štátu a nehospodárneho nakladania s majetkom Slovenskej republiky“. Tvrdia, že ministerstvo pod jeho vedením nezvláda jednu zo základných úloh štátu, ktorou je zabezpečovanie vnútornej bezpečnosti a ochrany obyvateľov.
Za jeden z najvýraznejších príkladov podľa predkladateľov považujú nákup hasičských vozidiel za 46 miliónov eur od firmy bez webstránky, minulosti, referencií a zamestnancov. Výsledkom „súťaže“ sú podľa opozičných poslancov hasičské autá, z ktorých vytekala voda, mali problémy s brzdami a odpadávalo z nich príslušenstvo.
V jednom prípade malo ísť dokonca o vozidlo s pozmeneným VIN číslom a skutočným rokom výroby odlišným od deklarovaného, poukázala opozícia s tým, že pri zákazke existuje podozrenie na machinácie a zodpovednosť nesie minister vnútra.
Ďalším dôvodom na odvolanie majú byť podľa predkladateľov podozrenia z účelového ovplyvňovania vyšetrovania v prospech ministra. Návrh sa odvoláva na zistenia Nadácie Zastavme korupciu týkajúce sa policajného vyšetrovateľa, ktorý riešil trestné oznámenie súvisiace s luxusnejšou cestou Šutaja Eštoka do Abú Zabí.
Ten prípad opakovane odmietol vyšetrovať a jeho manželka, pôvodom kozmetička, sa mala dostať do lukratívnej funkcie, no po mediálnom tlaku odstúpila. Opozícia pripomína aj letenky do Abú Zabí za viac ako 12-tisíc eur uhradené v hotovosti po návrate Šutaja Eštoka a jeho partnerky z dovolenky.
Za zásadný dôvod na odvolanie označujú predkladatelia aj ohrozenie kybernetickej bezpečnosti Slovenska pri nákupe dopravných kamerových systémov. Upozorňujú, že Národný bezpečnostný úrad po hĺbkovej analýze potvrdil ruský pôvod radarov obstaraných ministerstvom vnútra a prítomnosť ruských komponentov.
Zariadenia predstavujú bezpečnostné riziko pre štát aj občanov, zdôrazňujú opoziční poslanci s tým, že kamery mohli obsahovať skryté kanály umožňujúce ich ovládanie na diaľku a odosielanie dát priamo do Ruska.
Opozícia napokon kritizuje aj plánované vybudovanie nového administratívneho sídla ministerstva vnútra za viac ako 85 miliónov eur, ktoré je v mediálnom priestore známe ako „Kukurica 2“.
„Súčasťou tohto projektu je rozpredaj plne využívaných štátnych budov vrátane internátov policajných škôl v Košiciach a v Bratislave a lukratívnych nehnuteľností v hlavnom meste, čo opozícia a odborníci z hľadiska priorít označujú za darček pre súkromných developerov a ‚biznis na rozlúčku‘ z dielne Matúša Šutaja Eštoka,“ píše sa v predkladacej správe.
Šutaj Eštok čelil pokusu o odvolanie aj v apríli. Mimoriadnu schôdzu parlamentu sa vtedy však nepodarilo otvoriť pre nedostatočný počet prítomných poslancov. Na vyslovenie nedôvery ministrovi je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov, teda najmenej 76 hlasov.
Zdroj: SITA.sk - Parlament nebol uznášaniaschopný, mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Šutaja Eštoka neotvorili © SITA Všetky práva vyhradené.
Mimoriadnu schôdzu parlamentu k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) sa v stredu na prvýkrát nepodarilo otvoriť. Prezentovalo sa 68 poslancov, na otvorenie schôdze je potrebných minimálne 76 zákonodarcov.
Schôdzu sa nepodarilo otvoriť ani na druhý pokus, keďže sa prezentovalo 59 poslancov zo 150. Ďalší pokus o otvorenie schôdze bude vo štvrtok o 12:30, informoval predsedajúci schôdze Peter Žiga.
Návrh podalo Hnutie Slovensko a podpismi ho podporili aj poslanci ostatných opozičných strán PS, SaS a KDH. Šutaja Eštoka chcú odvolať „pre závažné podozrenia z konfliktu záujmov, ohrozenia bezpečnosti štátu a nehospodárneho nakladania s majetkom Slovenskej republiky“. Tvrdia, že ministerstvo pod jeho vedením nezvláda jednu zo základných úloh štátu, ktorou je zabezpečovanie vnútornej bezpečnosti a ochrany obyvateľov.
Nákup hasičských vozidiel
Za jeden z najvýraznejších príkladov podľa predkladateľov považujú nákup hasičských vozidiel za 46 miliónov eur od firmy bez webstránky, minulosti, referencií a zamestnancov. Výsledkom „súťaže“ sú podľa opozičných poslancov hasičské autá, z ktorých vytekala voda, mali problémy s brzdami a odpadávalo z nich príslušenstvo.
V jednom prípade malo ísť dokonca o vozidlo s pozmeneným VIN číslom a skutočným rokom výroby odlišným od deklarovaného, poukázala opozícia s tým, že pri zákazke existuje podozrenie na machinácie a zodpovednosť nesie minister vnútra.
Luxusná cesta do Abú Zabí
Ďalším dôvodom na odvolanie majú byť podľa predkladateľov podozrenia z účelového ovplyvňovania vyšetrovania v prospech ministra. Návrh sa odvoláva na zistenia Nadácie Zastavme korupciu týkajúce sa policajného vyšetrovateľa, ktorý riešil trestné oznámenie súvisiace s luxusnejšou cestou Šutaja Eštoka do Abú Zabí.
Ten prípad opakovane odmietol vyšetrovať a jeho manželka, pôvodom kozmetička, sa mala dostať do lukratívnej funkcie, no po mediálnom tlaku odstúpila. Opozícia pripomína aj letenky do Abú Zabí za viac ako 12-tisíc eur uhradené v hotovosti po návrate Šutaja Eštoka a jeho partnerky z dovolenky.
Ohrozenie kybernetickej bezpečnosti Slovenska
Za zásadný dôvod na odvolanie označujú predkladatelia aj ohrozenie kybernetickej bezpečnosti Slovenska pri nákupe dopravných kamerových systémov. Upozorňujú, že Národný bezpečnostný úrad po hĺbkovej analýze potvrdil ruský pôvod radarov obstaraných ministerstvom vnútra a prítomnosť ruských komponentov.
Zariadenia predstavujú bezpečnostné riziko pre štát aj občanov, zdôrazňujú opoziční poslanci s tým, že kamery mohli obsahovať skryté kanály umožňujúce ich ovládanie na diaľku a odosielanie dát priamo do Ruska.
Kukurica 2
Opozícia napokon kritizuje aj plánované vybudovanie nového administratívneho sídla ministerstva vnútra za viac ako 85 miliónov eur, ktoré je v mediálnom priestore známe ako „Kukurica 2“.
„Súčasťou tohto projektu je rozpredaj plne využívaných štátnych budov vrátane internátov policajných škôl v Košiciach a v Bratislave a lukratívnych nehnuteľností v hlavnom meste, čo opozícia a odborníci z hľadiska priorít označujú za darček pre súkromných developerov a ‚biznis na rozlúčku‘ z dielne Matúša Šutaja Eštoka,“ píše sa v predkladacej správe.
Šutaj Eštok čelil pokusu o odvolanie aj v apríli. Mimoriadnu schôdzu parlamentu sa vtedy však nepodarilo otvoriť pre nedostatočný počet prítomných poslancov. Na vyslovenie nedôvery ministrovi je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov, teda najmenej 76 hlasov.
Zdroj: SITA.sk - Parlament nebol uznášaniaschopný, mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Šutaja Eštoka neotvorili © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: kamerové systémy Kybernetická bezpečnosť mimoriadna schôdza NR SR k odvolávaniu Matúša Šutaja Eštoka Minister vnútra SR Opozícia
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