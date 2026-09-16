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16. septembra 2026

Bielorusko prepustí 25 politických väzňov, USA zrušia sankcie voči dvom firmám


Tagy: Bieloruská opozícia Politickí väzni Sankcie voči Bielorusku

Americký vyslanec John Coale po návšteve Minska avizoval ďalšie prepúšťanie väzňov aj možné zmierňovanie sankcií. Bielorusko prepustí 25 politických väzňov výmenou za zrušenie amerických ...



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russia_belarus_79087 676x451 16.9.2026 (SITA.sk) - Americký vyslanec John Coale po návšteve Minska avizoval ďalšie prepúšťanie väzňov aj možné zmierňovanie sankcií.


Bielorusko prepustí 25 politických väzňov výmenou za zrušenie amerických sankcií voči dvom bieloruským spoločnostiam. Oznámil to v stredu americký vyslanec John Coale počas svojej najnovšej návštevy Minska. Washington v ostatnom období obnovil dialóg s bieloruskými predstaviteľmi a postupne zmiernil časť sankcií.

„Ako prejav dobrej vôle Bielorusko prepustí 25 ľudí,“ povedal Coale v prezidentskom paláci v Minsku podľa videa, ktoré zverejnila kancelária prezidenta Alexandra Lukašenka. „A výmenou Spojené štáty zrušia sankcie voči dvom spoločnostiam,“ dodal.

Bieloruská strana označila za dotknuté spoločnosti výrobcu farieb Lakokraska a skupinu Bellesbumprom pôsobiacu v lesníckom sektore. Coale zároveň uviedol, že po ďalších rokovaniach bude nasledovať „ďalšie prepustenie osôb a ďalšie zmiernenie sankcií“.

Západné krajiny zaviedli proti Bielorusku sankcie po potlačení masových protestov proti znovuzvoleniu Lukašenka v roku 2020. Ďalšie obmedzenia pribudli v roku 2022 po tom, ako Minsk umožnil Moskve využiť bieloruské územie pri invázii na Ukrajinu.

Nezávislá ľudskoprávna organizácia Viasna, ktorá monitoruje zatýkanie v Bielorusku, uvádza, že v krajine sa v súčasnosti nachádza 912 politických väzňov. Patria medzi nich účastníci a podporovatelia protestov, novinári, odborári aj osoby spojené s politickou opozíciou.

Ľudskoprávne organizácie a aktivisti upozorňujú, že režim síce časť väzňov prepúšťa, zároveň však zatýka a väzní ďalších ľudí. Minulý týždeň bieloruský súd odsúdil právnika Dmitrija Lajevského na tri roky väzenia. V minulosti zastupoval opozičného predstaviteľa Viktora Babaryka, ktorého vlani prepustili, zatiaľ čo jeho syn zostáva vo väzení.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa obnovila kontakty s Minskom vlani. Coaleove návštevy odvtedy viedli k niekoľkým kolám prepúšťania väzňov, pričom obnovenie dialógu prichádza aj v čase, keď sa Washington snaží sprostredkovať dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou.


Zdroj: SITA.sk - Bielorusko prepustí 25 politických väzňov, USA zrušia sankcie voči dvom firmám © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bieloruská opozícia Politickí väzni Sankcie voči Bielorusku
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