Parlament odložil odvolávanie Suska, poslancom sa nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu ani na druhýkrát

aktualizované 20. augusta, 9:59



Ničí právny štát

Prepustenie právoplatne odsúdeného

20.8.2024 (SITA.sk) -Poslancom parlamentu sa ani na druhýkrát nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k vysloveniu nedôvery ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi Smer-SD ). Národná rada SR nebola uznášaniaschopná, keď sa prezentovalo len 61 poslancov. Pri prvom pokuse sa prezentovalo 60 zákonodarcov. Podpredseda parlamentu Peter Žiga Hlas-SD ) preto odložil začiatok schôdze na stredu o 9:00.Opozícia, ktorá vyslovenie nedôvery predložila do parlamentu, tvrdí, že minister Susko sa spreneveril justícii, rezignoval na boj proti korupcii a jeho kroky po nástupe do funkcie sú dôkazom, že ako hlava justície nestojí na strane spravodlivosti.„Svojím konaním, a to aj za účasti trestne stíhaných osôb z prostredia vládnej strany Smer-SD, Susko ničí právny štát na Slovensku, stavia sa na stranu trestne stíhaných osôb a ruší profesionálne inštitúcie kľúčové nielen pre justíciu, ale aj pre bezpečnosť na Slovensku,“ uviedli opoziční poslanci v návrhu.Ďalšími dôvodmi na odvolanie ministra Suska je rozsiahla zmena trestných kódexov bez diskusie, bez času na prípravu pre justičné orgány a zdôvodnená hrubými klamstvami. Okrem toho presadil zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry na základe lží o desiatkach rozhodnutí Ústavného súdu SR , ktoré mali dokázať, že dochádza k systematickému porušovaniu ľudských práv zo strany prokuratúry.Opozícia dodáva, že napriek jej opakovaným výzvam nebol minister Susko schopný tieto tvrdenia potvrdiť predložením konkrétnych rozhodnutí ústavného súdu verejnosti. Fakt, že tieto rozhodnutia neexistujú, potvrdil podľa opozície samotný ústavný súd.Okrem vyššie spomenutých dôvodov sa Susko podľa opozície previnil aj tým, že ohrozil čerpanie finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti, prepustením právoplatne odsúdeného z korupcie na slobodu či zvolaním tlačových besied zameraných na útoky na sudcov, na ktorých sa zúčastnili trestne stíhané osoby. Podľa opozície minister spravodlivosti taktiež zasiahol do nezávislosti Najvyššieho súdu SR , zrušil analytické centrum pre justíciu, šíril lži o tragických prípadoch úmrtia obvinených či zrušil dotačnú schému v oblasti ľudských práv.