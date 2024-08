Odstránili moderátorov Jančkárovú a Makaru na pokyn politikov? Asociácia novinárov sa obáva o nezávislosť verejnoprávnych médií

Za odvolávaním sú stranícke, politické a osobné motívy

Ohrozená je redakčná nezávislosť

20.8.2024 (SITA.sk) - Slovenská sekcia Asociácie európskych novinárov považuje aktuálne výmeny moderátorov v hlavných politických reláciách Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) za symbol úpadku záruk redakčnej nezávislosti verejnoprávnej televízie a rozhlasu na Slovensku.Moderátorku televíznej politickej diskusie O 5 minút 12 a rozhlasovej politickej diskusie Sobotné dialógy Martu Jančkárovú a moderátora televíznej politickej relácie O 5 minút 12 Mareka Makaru odstránilo vedenie STVR z verejnoprávneho priestoru podľa asociácie presne tak, ako to predtým avizovali rôzni politici vládnej koalície , vrátane predstaviteľov ministerstva kultúry , a to ešte pred účelovou legislatívnou zmenou pôvodnej verejnoprávnej RTVS na štátnu, politicky podriadenú STVR.„Máme za to, že za odvolávaním moderátorov, a čo je horšie, za samotnými legislatívnymi zmenami a zánikom RTVS, sú len stranícke, politické, osobné a možno aj osobnostné motívy predstaviteľov vládnej moci. Nie ich odbornosť. Kto ďalší bude na rade? A z akých dôvodov?“ uviedol predseda slovenskej sekcie Asociácie európskych novinárov Ivan Brada . Zároveň označuje situáciu v STVR za vážnu.Ohrozená je podľa nej redakčná nezávislosť, chýba vízia a verejnoprávny vysielateľ sa pomaly ale iste stáva čiernou ovcou medzi verejnoprávnymi inštitúciami v Európe.„Vedenie spravodajstva STVR je podľa nás voči neadekvátnym predstavám politikov bezmocné a nedokáže pred nimi svojich novinárov dostatočne ochrániť. Objavili sa podozrenia z viacerých zásahov do obsahu novinárskej práce,“ uviedol Brada. V zhoršujúcej situácii už navyše oznámilo výpoveď niekoľko novinárov televíznej zložky spravodajstva.„Situácia, v ktorej sa novinári STVR nachádzajú, je frustrujúca a v niektorých prípadoch aj ponižujúca. Vyjadrujeme hlbokú solidaritu so zamestnancami a spolupracovníkmi STVR a sme pripravení sa na európskej úrovni zaoberať každým prípadom politických zásahov vo verejnoprávnom priestore na Slovensku, ale aj v širšom mediálnom a kultúrnom prostredí,“ dodal Brada.