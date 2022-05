Parlament odobril kľúčovú novelu, ktorou sa zachránia ohrozené projekty financované z eurofondov

Záchrana ohrozených projektov

19.5.2022 (Webnoviny.sk) - Vládny návrh novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov umožní navýšiť príspevky pri schválených národných projektoch financovaných zo zdrojov Európskej únie aj pri dopytových výzvach.Poslanci odsúhlasili zmeny vo štvrtok predpoludním v rámci zrýchleného rokovania. Dôvodom je výrazný rast cien stavebných materiálov.Podľa ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej (Za ľudí) sa to týka 52 národných projektov v celkovej hodnote 1,24 miliardy eur. Novela podľa nej prináša riešenie na záchranu ohrozených projektov, účinnosť nadobudne dňom vyhlásenia.„Cieľom návrhu je reagovať na negatívne dopady krízy, ktorá bola spôsobená agresiou na Ukrajine, a umožniť poskytovateľom a prijímateľom príspevku z európskych štrukturálnych fondov flexibilne reagovať pri implementácii fondov v čase mimoriadnej situácie,“ povedala Remišová v parlamente pred hlasovaním o novele.Pre krízovú situáciu prijímatelia budú môcť požiadať o zvýšenie príspevku z eurofondov pre národné projekty z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov.„Ak sa zvýšila suma v dôsledku toho, že dodávateľ nie je schopný postaviť stavbu za cenu, ktorú ponúkol, tak sa môže zvýšiť príspevok z eurofondov, aby to boli schopní dofinancovať,“ uviedla vicepremiérka.S Európskou komisiou sa podarilo vyrokovať, že toto riešenie bude nielen pre národné projekty, ale aj pre dopytové výzvy, aby nebola porušená hospodárska súťaž.„Je to dobrá správa pre všetkých žiadateľov o eurofondy, či už sú to národné projekty alebo dopytové výzvy, aby sa im mohol navýšiť príspevok a mohli reagovať na zvýšené ceny materiálov,“ poznamenala Remišová. Rozšírenie možnosti navýšenia europríspevkov umožnilo schválenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k novele.Poslankyňa Alexandra Pivková (nezaradená, kandidovala za stranu Za ľudí) informovala, že vzhľadom na zvýšenú záťaž na verejné prostriedky z dôvodu riešenia dôsledkov pandémie COVID-19 , ako aj dôsledkov vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine a potreby reagovať na tieto krízové situácie sa vytvára možnosť na poskytnutie dodatočného príspevku k nenávratnému finančnému príspevku.