Parlament odsúhlasil opätovné predĺženie núdzového stavu na Slovensku

Rozhodnutie je racionálne a dôvodné

Najdôležitejším opatrením je zákaz vychádzania

1.4.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR (NR SR) dnes 78 hlasmi súhlasili s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie.Vláda v stredu 17. marca predĺžila núdzový stav, ktorý sa mal skončiť v piatok 19. marca. Potvrdzuje ho však ešte zákonodarný zbor, a to do 20 dní od prvého dňa predĺženého núdzového stavu.Upravila to novela ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu z 28. decembra minulého roka.V predloženom materiáli sa píše, že vyhlásenie a predĺženie núdzového stavu umožňuje ministerstvu zdravotníctva aj naďalej efektívne riadiť poskytovanie adekvátnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s ochorením COVID-19 u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.Vyhlásenie núdzového stavu tiež umožňuje v prípade akútnej potreby dopĺňať chýbajúci zdravotnícky personál v jednotlivých zariadeniach zdravotnej starostlivosti.„Epidemická situácia na Slovensku nepochybne dáva poznať, že rozhodnutie vlády SR o opätovnom predĺžení núdzového stavu je nesvojvoľné, racionálne a dôvodné. V momente, keď sa rozhodovalo o opakovanom predĺžení núdzového stavu, teda 17. marca, epidemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku bola naďalej veľmi vážna, čo sa prejavilo veľmi viditeľne v nemocniciach,” píše sa v návrhu na vyslovenie súhlasu.Vládny materiál hovorí aj o tom, že jedným z najdôležitejších opatrení naviazaných na núdzový stav je zákaz vychádzania. Podľa dokumentu ide o najúčinnejšie opatrenie pri kontrole prenosu nákazy koronavírusu, keďže ide o infekčnú chorobu.„Toto opatrenie nám pomohlo znížiť reprodukčné číslo, ktoré bolo začiatkom decembra na hodnote 1,2 až 1,3, na hodnotu 0,9 v prvej polovici januára. Ide teda o veľmi účinný nástroj. V tandeme s pravidelným týždenným antigénovým testovaním sme dokonca dosiahli aktuálnu hodnotu 0,8, a to k 21. až 28. marcu. Obmedzenie pohybu s cieľom znížiť mobilitu a sociálne kontakty a pravidelné testovanie sa javia ako účinný nástroj pre spomaľovanie šírenia koronavírusu," uvádza materiál.Hlasovaním sa zároveň 25. schôdza parlamentu skončila. Najbližšia riadna schôdza je naplánovaná na začiatok mája.