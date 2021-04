Bratislava prekonala predpovede štatistického úradu, v prvej fáze sa sčítalo vyše 86 percent obyvateľov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.4.2021 (Webnoviny.sk) - V Bratislave sa v prvej fáze sčítania prostredníctvom online dotazníka sčítalo 430 950 obyvateľov, čo predstavuje 86,55 percenta. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor hlavného mesta Matúš Vallo. „Prekonali sme tak predpovede Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) , ktorý ešte pred niekoľkými týždňami očakával, že sa v online fáze sčíta do 70 percent obyvateľov evidovaných v registri fyzických osôb," uviedol Vallo a dodal, že už teraz Bratislava prekonala výsledok sčítania z roku 2011. Pred desiatimi rokmi sa sčítalo približne 339-tisíc obyvateľov a ŠÚ SR tento počet dorátal z databáz na 411 228.„Zďaleka ale ešte nie sme na konci. Štatistický úrad bude číslo online sčítaných postupne dopĺňať porovnávaním údajov z rôznych databáz, napríklad údajmi zo Sociálnej poisťovne, z ministerstva školstva, práce či vnútra, z verejného zdravotného poistenia či finančnej správy," podotkol Vallo a dodal, že na tento proces nemá mesto priamy vplyv.Keď to epidemická situácia umožní, ŠÚ SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva spustí ešte dosčítavanie prostredníctvom sčítacích asistentov.„Tu opäť urobíme všetko pre to, aby sa sčítali naozaj všetci tí, ktorí sa na online sčítaní zúčastniť nemohli alebo to nestihli. Som presvedčený, že sa na konci celého sčítania dostaneme ku skutočnému číslu pol milióna trvalých obyvateľov a k spravodlivému financovaniu Hlavného mesta SR Bratislavy," uzavrel.