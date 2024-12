Parlament odsunul kľúčové zákony o športe na február, SNS obviňuje koaličného partnera

Vinia Migaľa

Kľúčové body programu presunuli na február

11.12.2024 (SITA.sk) - Poslanec Samuel Migaľ Hlas-SD ) svojou tvrdohlavosťou zmaril historickú šancu na podporu športu. Vyhlásila to Slovenská národná strana (SNS) s tým, že Migaľ zničil šancu každoročného získania 60 miliónov eur do Fondu na podporu športu „SNS v záujme udržania koalície presunula hlasovanie o zákone na február. Faktom je, že tým, že nebolo schválených 60 miliónov eur k 1. januáru 2025, nebudú tieto finančné prostriedky k dispozícii vo Fonde na podporu športu," dodala SNS.Vinu pritom SNS pripisuje poslancov Migaľovi.„Vo Fonde na podporu športu je od starostov a primátorov evidovaných žiadostí v rozsahu 40 miliónov eur, na rekonštrukciu športovísk a ihrísk. Poslanec Migaľ nesie priamu zodpovednosť za to, že táto historická šanca bola zmarená," vyhlásili národniari, ktorí veria, že sa im podarí návrhy zákona o športe a o Fonde na podporu športu presadiť.„Individuálnou tvrdohlavosťou poslanca Migaľa sa však dosiahlo len to, že starostovia a primátori tieto peniaze v regiónoch neuvidia," doplnila strana, pre ktorú je dôležité aby bola vláda udržaná. Vyzvali súčasne Migaľa, aby rešpektoval koaličnú zmluvu a rezortnú zodpovednosť politických strán.Parlament rozhodol o presunutí niekoľkých kľúčových bodov programu súčasnej schôdze parlamentu na budúcoročnú februárovú schôdzu. Na február sa odsúva aj hlasovanie o zákone o športe a zákone o Fonde na podporu športu.Poslanec Migaľ sa nezúčastnil hlasovaní o zákonoch o športe z dielne SNS a v novembri zablokoval parlament, pretože SNS nebrala do úvahy jeho pozmeňovacie návrhy k zákonom o športe. Rokovania na túto tému so SNS prebehli, pričom každá strana sčasti ustúpila zo svojich požiadaviek, uzavreté však ešte zatiaľ nie sú. Podľa predsedu SNS Andreja Danka tak Migaľ nielenže zablokoval schôdzu, ale aj hrubo porušil koaličnú zmluvu.