Kaliňák podpísal v Brazílii memorandum, potvrdzuje záujem Slovenska kúpiť dopravné lietadlá Embraer – FOTO

Nahradenie vrtuľových lietadiel prúdovými

Brazílsky záujem o slovenské muničné aktivity

11.12.2024 (SITA.sk) - Minister obrany Smer-SD ) podpísal v Brazílii memorandum, ktoré potvrdzuje záujem Slovenska kúpiť dopravné lietadlá Embraer KC-390. Minister nedávno predstavil zámer obmeniť dopravné lietadlá Ozbrojených síl SR a do úvahy by mohli pripadať práve tri lietadlá KC-390 plus jedno lietadlo do zálohy. Tri kusy by však podľa neho mali napĺňať potreby SR."My sme sa rozhodli podpísať memorandum o tom, že máme záujem. To, či lietadlá aj kúpime, bude závisieť od podmienok. Ešte sme nediskutovali o cene, parametroch a ďalšom nevyhnutnom," priblížil Kaliňák, podľa ktorého sú tieto lietadlá pre slovenské podmienky najvhodnejšie. Minister obrany to uviedol v rozhovore pre TA3.Ako podotkol, všetky okolité krajiny postupne nahrádzajú vrtuľové lietadlá prúdovými, pretože poskytujú väčšiu možnosť prepravy. Súčasne majú podľa ministra omnoho lepší životný cyklus a ak ide o prevádzku, tak sú v porovnaní so súčasnými lietadlami Spartan lacnejšie. Minister doplnil, že lietadlá KC-390 sú raz také veľké a dokážu prepraviť viac."Keď sme robili tender na Spartany v roku 2008 tak boli iné požiadavky. Doba sa zmenila, zmenilo sa bezpečnostné prostredie a situácia, a teda aj to, akým spôsobom je potrebné využívať tieto prepravné prostriedky. Zmenila sa aj výbava ozbrojených síl, kedy musíme náhradne diely a servisné zariadenia prepravovať a zásobovať tým aj jednotky," priblížil minister s tým, že súčasné lietadlá toto nedokážu naplniť, a preto zvolili lietadlo KC-390, ktoré by malo byť cenovo výhodnejšie.Súčasne ide o najmodernejšie lietadlo, ktoré je na trhu len päť rokov. Podľa ministra tak bude pôsobiť minimálne ďalších 40 rokov. Základná cena sa podľa Kaliňáka bude pohybovať od 80 miliónov eur. Táto suma však bude vzhľadom na požadovanú výbavou, prispôsobenie štandardom NATO či dokúpenie modulov pre rôzne účely, ako napríklad jednotky intenzívnej starostlivosti. Minister informoval, že navštívia aj fabriku Embraer a všetky ponuky najskôr preskúmajú.Minister súčasne potvrdil aj brazílsky záujem o slovenské muničné aktivity, ako aj o know-how, ktoré v tejto oblasti Slovensko má. Minister pripomenul, že Brazília mala záujem o nákup húfnic. Slovensko však v tendri skončilo na druhom mieste."Z toho sa nikto nemôže tešiť, takže na tom chceme zapracovať," dodal Kaliňák s tým, že predovšetkým musia dať ponuku, ktorá sa neodmieta."My chceme dať ponuky, ktoré sú zaujímavé a môžu pomôcť vzťahom v obrannej spolupráci," dodal minister a podotkol, že nielen húfnica Zuzana je zaujímavá, ale aj jej mladšia sestra húfnica Eva, ktorá je aj finančne zaujímavejšia a reaguje na skúsenosti z pôsobenia húfnic vo vojenskom konflikte na Ukrajine.