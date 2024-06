Parlament prijal zákon o Slovenskej televízii a rozhlase. Ľ. Machaj o novom zákone: Je to čierny deň pre mediálny priestor

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa zmení na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR). Riaditeľa má voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi Ministerstva kultúry (MK) SR. Vyplýva to zo zákona o STVR, ktorý vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Prijali k nemu aj viaceré pozmeňujúce návrhy od koaličných poslancov. Za zákon hlasovali všetci zo 78 prítomných poslancov, opozícia sa na hlasovaní nezúčastnila. Odhlasovaním legislatívy ukončili poslanci štvrtkové rokovanie, zídu sa opäť v piatok (21. 6.) od 9.00 h.





Ľ. Machaj o novom zákone: Je to čierny deň pre mediálny priestor

Zákon predložilo ministerstvo kultúry. Legislatíva podľa neho nerozdeľuje verejnoprávnu inštitúciu zabezpečujúcu televízne a rozhlasové vysielanie, no vytvára podmienky na samostatný rozvoj televízie a rozhlasu. "Prináša vyššiu mieru odpolitizovania procesov pri voľbe generálneho riaditeľa inštitúcie, kreovaní Rady Slovenskej televízie a rozhlasu a zavádza nový inštitút etickej komisie, ktorá bude poradným orgánom rady," vysvetlilo.Zmeny rezort odôvodnil negatívnymi skúsenosťami vyplývajúcimi z aplikácie zákona o RTVS i porovnania skúseností z fungovania verejnoprávnych inštitúcií v zahraničí. Legislatíva podľa neho reaguje aj na podnety laickej i odbornej verejnosti apelujúcich na zlepšenie súčasného stavu inštitúcie.Orgánmi STVR majú byť rada a generálny riaditeľ. Mesačná odmena členov rady aj generálneho riaditeľa sa má navýšiť. Rada má mať tak ako doteraz deväť členov. Bude sa však meniť spôsob jej kreovania. Minister kultúry má po novom nominovať štyroch členov rady na základe výberového konania, zvyšných piatich má voliť Národná rada SR na základe návrhu parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Funkčné obdobie člena rady má ostať šesťročné.Rada bude mať opäť kompetenciu voliť generálneho riaditeľa telerozhlasu na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. V prípade naplnenia príslušných ustanovení zákona ho bude môcť aj odvolať. Funkčné obdobie riaditeľa sa má predĺžiť zo súčasných piatich na šesť rokov. Dňom účinnosti zákona má zaniknúť funkcia súčasného šéfa RTVS Ľuboša Machaja aj mandát členov súčasnej Rady RTVS.Poradným orgánom rady má byť deväťčlenná etická komisia. Tá má dohliadať na dodržiavanie etických noriem novinárskej práce v STVR a zároveň navrhovať opatrenia s cieľom zabezpečiť ich dodržiavanie. Členov rady má voliť predseda rady na základe nominačného návrhu subjektov zastupujúcich jednotlivé oblasti, ktoré majú mať v etickej komisii zastúpenie. Legislatíva hovorí aj o prvom kreovaní orgánov STVR, keďže má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.STVR bude mať tiež povinnosť v televíznom i rozhlasovom vysielaní zaradiť v čase od 23.30 h do 00.30 h štátnu hymnu SR. Medzi hlavnú činnosť telerozhlasu sa zahrnie aj vysielanie najmenej troch televíznych programových služieb, doteraz bola v zákone uvedená činnosť najmenej dvoch. Medzi hlavné činnosti sa zaradí aj vysielanie programov zameraných na Slovákov žijúcich v zahraničí. Zákon stanovuje tiež minimálny rozsah vysielania prostredníctvom regionálnych rozhlasových a televíznych štúdií. Každé má zabezpečiť vysielanie najmenej 20 minút denne.Zmenu názvu média rezort kultúry odôvodňuje tým, že súčasný degraduje slovenský národ na región Slovensko. "Namiesto prívlastku 'slovenský', 'slovenská' (aký) označujúci štátotvorný národ je v názve použité územné označenie verejnoprávnych médií Slovenska (koho, čoho)," podotkol. V prípade financovania STVR legislatíva rešpektuje aktuálne platný stav - primárnym zdrojom má byť nárokovateľný príspevok vo výške najmenej 0,12 percenta z HDP.Nová legislatíva má v prípade podpisu prezidentom SR nadobudnúť účinnosť 1. júla.

Súčasný manažment RTVS rešpektuje schválenie zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR), zároveň ho však vníma ako krok proti verejnoprávnosti. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré vedenie telerozhlasu poslalo TASR.



"Je to čierny deň pre nezávislý verejnoprávny priestor na Slovensku. Je to čierny deň pre mediálny priestor na Slovensku. A je to čierny deň pre občiansku spoločnosť na Slovensku," okomentoval schválenie zákona generálny riaditeľ (GR) RTVS Ľuboš Machaj. Zároveň upozornil na riziká, ktoré predstavuje aplikácia legislatívy v aktuálnej podobe.



Poukázal na to, že zákon dostatočným spôsobom nerieši prechodné obdobie, v ktorom bude inštitúcia bez generálneho riaditeľa a kontrolného orgánu Rady STVR, zákon sa podľa neho nezaoberá ani systémovým riešením procesov zmien súvisiacich s prechodom na novú inštitúciu v oblasti administratívy, ekonomického a finančného riadenia.



"Neurčenie presných procesov v rámci zmeny RTVS na STVR v kombinácii s absenciou plnohodnotného vedenia môže viesť k destabilizácii inštitúcie i ohrozeniu výroby," varoval Machaj. Zopakoval tiež svoje výhrady k nejasnosti kompetencií a úloh novovzniknutej Etickej komisie a obavy z možnej cenzúry vysielania.



