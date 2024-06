Každý desiaty Slovák minie na letnú dovolenku dvetisíc až štyritisíc eur, tretina sa však na žiadnu nechystá

Do zahraničia vyrazí tretina Slovákov

21.6.2024 (SITA.sk) - Približne polovica Slovákov počíta s tým, že ich tohtoročná letná dovolenka vyjde na približne rovnakú sumu ako vlani, 14 % očakáva výrazne vyššie výdavky a asi pätina trochu vyššie. Slováci najčastejšie uvádzajú, že minú od 400 do 800 eur, no každý desiaty ráta so sumou 2 000 až 4 000 eur.Ako ďalej vyplýva z prieskumu pre spoločnosť Home Credit , na letnú dovolenku do zahraničia sa chystá vyraziť tretina Slovákov, iba na Slovensku ju bude tráviť pätina opýtaných. Na dovolenku vôbec nepôjde 37 % opýtaných.Letné dovolenkové plány sa u Slovákov líšia predovšetkým podľa toho, čo a nakoľko dní si môžu dovoliť, či preferujú oddych v tuzemsku alebo v cudzine, prípadne kombináciu oboch destinácií. Podľa prieskumu bude aj na Slovensku aj v cudzine dovolenkovať 14 % opýtaných.„Na druhej strane, na letnú dovolenku sa nechystá 37 % respondentov, z toho asi nepôjde 16 % a určite 21 %. Tu je ale zaujímavé, že pred rokom určite nechcelo ísť na dovolenku až o 10 % viac Slovákov," priblížil analytik trhu spoločnosti Home Credit Jaroslav Ondrušek.Aj tento rok, podobne ako vlani, dovolenkujúci budú tráviť v cudzine najčastejšie 7 až 10 dní, a to takmer polovica respondentov. Na Slovensku preferujú kratšie pobyty, najčastejšie je to na 4 až 6 dní, čo je preferencia až pre 57 % dovolenkujúcich. Na dlhší pobyt v rozmedzí 7 až 10 dní na Slovensku sa ich chystá len 16 %.Letné prázdniny sa okrem dovoleniek spájajú aj s letnými tábormi pre deti. Takúto časť leta má podľa prieskumu pred sebou takmer tretina detí, pričom o niečo viac z nich pôjde do denných táborov ako pobytových. Približne polovica rodín sa zmestí s nákladmi na letný tábor detí do sumy 300 eur, 13 % minie od 300 do 600 eur a každá desiata domácnosť na to vynaloží vyše 600 eur.