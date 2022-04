Parlament rieši väzbu pre Fica, v rozprave vystupujú desiatky poslancov a hlasovať sa možno bude tajne (naživo)

aktualizované 29. apríla 9:10



Naživo: Rokovanie parlamentu



Písomne prihlásení do rozpravy

Do rozpravy sa prihlásili za poslanecké kluby



Do rozpravy sa prihlásili za poslanecké kluby Anna Zemanová SaS ), Ľuboš Blaha (Smer-SD) a aj ďalších 33 poslancov. V pléne ďalej postupne vystupujú Juraj Blanár (Smer-SD), Juraj Šeliga (Za ľudí), Ján Podmanický (nezaradený), Jana Vaľová (Smer-SD), Ladislav Kamenický (Smer-SD), Richard Takáč (Smer-SD), Peter Pellegrini (nezaradený), Ľubomír Vážny (Smer-SD), Jaroslav Baška (Smer-SD), Dušan Muňko (Smer-SD), Milan Mazurek (nezaradený), Viliam Záhorčák (Smer-SD), Ján Richter (Smer-SD), Vladimír Fajč (Smer-SD), Miroslav Žiak (SaS), Vladimír Baláž (Smer-SD), Dušan Jarjabek (Smer-SD), Anton Stredák (Smer-SD), Boris Susko (Smer-SD), Peter Šuca (Smer-SD), Jozef Habánik (Smer-SD), Marián Saloň (Smer-SD), Maroš Kondrót (Smer-SD), Jozef Valocký (SaS), Martin Nemky (Smer-SD), Stanislav Kubánek (Smer-SD), Augustín Hanbálek (Smer-SD), Marián Kéry (Smer-SD), Denisa Saková (nezaradená), Richard Raši (nezaradený), Matúš Šutaj Eštok (nezaradený), Dušan Galis (Smer-SD) a Robert Fico (Smer-SD).

Bude sa hlasovať tajne alebo verejne?

Sme rodina môže situáciu zdramatizovať

29.4.2022 (Webnoviny.sk) -Poslanci parlamentu rokujú o súhlase s väzbou pre obvineného poslanca a predseda strany Smer-SD Roberta Fica . Schôdza sa začala vo štvrtok a pokračuje aj v piatok.V pléne je na súhlas s väzbou potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. V prípade, že príde všetkých 150 poslancov, potrebných by bolo aspoň 76 hlasov.Hlasovať o osude Fica sa bude až na budúci týždeň. Na začiatku štvrtkového rokovania Grendel uviedol, že opozícia navrhuje, aby poslanci hlasovali o vydaní súhlasu s väzbou Fica tajne.Voči tomu sa výrazne ohradila koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá požaduje verejné hlasovanie. Podobne by sa k tomu podľa slov Györgyho Gyimesiho (OĽaNO) mali postaviť aj v hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Postoj Sme rodina k hlasovaniu, ktorý bude kľúčový, nateraz nie je známy.Podpredseda poslaneckého klubu Sme rodina Jozef Lukáč zasa povedal, že v klube sa nerozprávali o tom, aké hlasovanie podporia. „Mne osobne je jedno, aké bude hlasovanie. Ja svoj názor vyjadrím, či bude tajné, alebo verejné hlasovanie," uviedol pre agentúru SITA.Koaličné kluby Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Sloboda a Solidarita (SaS) majú 86 hlasov. K tomu treba pripočítať štyroch zákonodarcov strany Za ľudí a niekoľko nezaradených poslancov, ktorí boli pôvodne členmi vládnych klubov a zvyknú hlasovať s koalíciou. Ak by Sme rodina odmietla podporiť väzbu Fica, hlasovanie v pléne parlamentu by mohlo byť tesné. Klub Sme rodina má totiž 17 poslancov.Samotný súhlas parlamentu by ešte neznamenal, že by Fico išiel do väzby. Musí o tom rozhodnúť súd. Keby Fico skončil vo väzbe, jeho mandát by nezanikol. Len by sa neuplatňoval. Namiesto neho by nastúpil náhradník.