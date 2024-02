Parlament rokuje o stavebnom zákone, ministerstvo dopravy chce zastaviť dôležitú časť reformy (naživo)

Chcú zastaviť časť reformy

Štátna podpora nájomného bývania

Naživo: Rokovanie parlamentu





Koalícia v štvrtok večer pretlačila



Predseda parlamentu



Koalícia v štvrtok večer pretlačila novelu Trestného zákona , schválila ju 78 hlasmi. Od polovice marca sa tak zruší Úrad špeciálnej prokuratúry a znížia niektoré trestné sadzby. Rokovanie o novele Trestného zákona v druhom čítaní bolo obmedzené na 62 hodín. Čas bol rozpočítaný medzi všetky parlamentné politické strany.Predseda parlamentu Peter Pellegrini Hlas-SD ) tri hodiny po začatí rozpravy v treťom čítaní predčasne diskusiu k novele ukončil. Ukončil ju aj napriek tomu, že si predtým poslanci odsúhlasili, že bude prebiehať až do prerokovania bodu a následne sa uskutoční hlasovanie. Do rozpravy bolo prihlásených ešte približne 50 poslancov, ktorí tak nemohli vystúpiť. Opozícia upozorňuje, že zmeny v Trestnom zákone sa dotknú viac ako 140 osôb obvinených v najznámejších kauzách.

9.2.2024 (SITA.sk) - V Národnej rade SR v piatok od 9:00 pokračuje 9. schôdza. Poslancov čaká rokovanie o niekoľkých vládnych návrhoch. V úvode dňa riešia návrh na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, tzv. stavebný zákon , ktorý do parlamentu predložilo ministerstvo dopravy Rezort chce zastaviť dôležitú časť schválenej stavebnej reformy. Účinnosť nového zákona o výstavbe by sa mala posunúť o jeden rok do 1. apríla 2025. Predtým mal nadobudnúť účinnosť spolu so vzájomne prepojeným zákonom o územnom plánovaní a zmenami mnohých súvisiacich zákonov od 1. apríla tohto roka.Ministerstvo dopravy SR zdôvodnilo oddialenie účinnosti zákona o výstavbe nepripravenosťou na spustenie povoľovacích procesov podľa novej legislatívy.Hlavnými dôvodmi posunutia účinnosti zákona o výstavbe sú podľa ministerstva dopravy nepripravenosť integrácie povoľovacích procesov stavieb, ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, ako aj časový sklz pri príprave vykonávacích právnych predpisov a nutnosť opravy nedostatkov a chýbajúcich častí právnej úpravy nadväzujúcej na zákon o výstavbe.O návrhu na skrátené legislatívne konanie, predložené rezortom dopravy, budú diskutovať aj pri vládnej novele zákona o štátnej podpore nájomného bývania. Členov predstavenstva Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania by po novom mala vymenúvať a odvolávať jej členská schôdza.Zo zákona chce rezort vypustiť sedemročné funkčné obdobie členov predstavenstva a taxatívny výpočet odvolacích dôvodov, čo sú podľa Úradu vlády SR neštandardné prvky ohrozujúce funkčnosť agentúry. Tieto zmeny by sa mali týkať aj súčasných členov predstavenstva agentúry.Navrhované zmeny reagujú na „neštandardné a nesystémové zmeny v orgánoch agentúry" schválené v minulom roku, ako aj na „aktuálnu neštandardnú a nesystémovú právnu úpravu," podľa ktorej členov predstavenstva agentúry volí a odvoláva Národná rada SR.