Takmer každá tretia žena je obeťou násilia, projekt Zastaviť cyklus násilia upozorňuje na alarmujúci dopad na životy detí

Štatistiky hovoria smutnou rečou

Ľudia ženám neveria

Vážne ekonomické dôsledky

9.2.2024 (SITA.sk) - Projekt s názvom Zastaviť cyklus násilia upozorňuje na dlhodobý problém násilia v blízkych vzťahoch v kontexte jeho alarmujúceho dopadu na životy detí žijúcich v takomto prostredí.Realizuje ho Aliancia žien Slovenska v spolupráci s prestížnou nórskou organizáciou Alternatíva k násiliu, partnerskými organizáciami Kiwi – stredisko podpory vývinu a agentúrou Róbert Slovák a jeho priatelia. Financovaný je z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu.Projekt sa venuje nielen problematike rodovo podmieneného násilia a násilia v blízkych vzťahoch, ale predovšetkým posúva do popredia snahu o pomoc, podporu a riešenia pre ženy a deti, ktoré v takýchto vzťahoch na Slovensku žijú.„Žiaľ, štatistiky hovoria smutnou rečou. Takmer každá tretia žena zažíva nejakú formu fyzického a/alebo psychického násilia. A jeho obeťami sú vždy aj deti, hoci sa ich násilník fyzicky nemusí ani dotknúť," uviedla riaditeľka Aliancie žien Slovenska Katarína Farkašová.Ako ďalej dodala, deti doma nepohodu a násilie ostro vnímajú a prežívajú a ich stopy si mnohokrát nesú v duši a v správaní po celý život.„Z celospoločenského meradla je obrovskou prekážkou aj fakt, že ľudia ženám neveria, pretože to, čo často aj s deťmi zažívajú, je naozaj ťažko predstaviteľné,“ podotkla.Hlavným nosičom kampane k projektu je krátky film, sonda do života dieťaťa v násilnom vzťahu. „Film v réžii Paulíny Mačákovej citlivo vykresľuje prežívanie dramatických udalostí v rodine a prenáša na divákov emóciu, ktorú deti v takýchto situáciách zažívajú," hovorí kreatívny riaditeľ kampane Róbert Slovák.Renomovaná česko-nórska klinická psychologička Barbora Jakobsen z nórskej organizácie Alternatíva k násiliu vo vzdelávacej časti projektu prezentuje skúsenosti organizácie i jej osobné skúsenosti v oblasti práce s obeťami násilia i s ľuďmi, ktorí násilie páchajú.Vychádzajúc z výskumov a štúdií Jakobsen zdôrazňuje, že „násilie má aj vážne ekonomické dôsledky a zvyšuje riziko horšieho psychického i fyzického zdravia jednotlivcov i spoločnosti".Podľa nej by političky a politici mali vedieť, že ak chceme ako spoločnosť niečo ušetriť, sú prevencia a kvalita pomoci pre ľudí ohrozených násilím zásadné. Zároveň apeluje na kompetentných, aby konali. „Najdrahšie je nerobiť nič,“ zdôraznila.