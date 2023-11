Parlament sa bude opäť zaoberať návrhom na odškodnenie neprávom sterilizovaných osôb

Výška odškodnenia vzrástla

Tému chcú už uzavrieť

25.11.2023 (SITA.sk) - Poslanci parlamentu sa budú aj v tomto volebnom období zaoberať návrhom na vydanie zákona o jednorazovom odškodnení osôb, ktoré boli sterilizované v rozpore s právom. Rokovať by o ňom mali na decembrovej schôdzi.Návrh predložil už v minulom volebnom období poslanec hnutia OĽANO Peter Pollák , v máji prešiel do druhého čítania, no ďalej sa o ňom nerokovalo.Pollák je predkladateľom aj teraz, pričom sa k nemu pridali aj ďalší poslanci z klubu hnutia Slovensko (premenované OĽANO, pozn. SITA) Lukáš Bužo, Anežka Škopová a Viliam Tankó Výška navrhovaného jednorazového odškodnenia sa oproti pôvodnému návrhu zvýšila z 5 000 eur na 10 000 eur.„Oprávnenou osobou na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá sa podrobila v období od 1. júla 1966 do 31. decembra 2004 v zdravotníckom zariadení na území Slovenskej republiky sterilizácii v rozpore s právom. O poskytnutí odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vypláca ministerstvo,“ píše sa v návrhu.Cieľom je podľa navrhovateľov uzavretie tejto ľudsko-právnej a spoločenskej témy, v súvislosti s ktorou sa vláda v roku 2021 uznesením ospravedlnila za sterilizácie žien v rozpore s právom.„Návrh zákona reaguje na pozitívny záväzok štátu zabezpečiť efektívnu nápravu pri porušovaní ľudských práv a zároveň napravenie krivdy spôsobenej komunistickou politikou v oblasti reprodukčného zdravia skupiny žien,“ poukázal Pollák.V susednom Česku, kde už takýto zákon majú, prišlo do 500 žiadostí.