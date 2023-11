Ruský útok na Ukrajinu v Deň pamiatky obetí hladomoru je „zámerným terorom“, vyhlásil Zelenskyj

Zostrelili skoro všetky drony

Národná tragédia

25.11.2023 (SITA.sk) - Ruský rozsiahly útok na Ukrajinu v noci na sobotu, ktorý nastal v Deň pamiatky obetí hladomoru, bol „zámerným terorom“. Ako referuje web Kyiv Independent, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „Viac ako 70 vypustených kamikadze dronov počas noci venovanej spomienke na obete hladomoru. Úmyselný teror. V tom istom čase. Ruské vedenie je hrdé, že môže zabíjať,“ napísal Zelenskyj v príspevku v Telegrame.Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila v noci na sobotu dovedna 74 zo 75 bezpilotných lietadiel vypustených Ruskom. V dôsledku útoku bolo v Kyjive zranených päť ľudí vrátane 11-ročného dieťaťa.„Pracujeme na posilnení našej protivzdušnej obrany a na ďalšom zostrelení cieľov. A pokračujeme v práci na zjednotení sveta proti ruskému teroru. Teroristický štát musí prehrať a byť postavený pred súd za to, čo urobil,“ povedal Zelenskyj.Hladomor, čo v ukrajinčine znamená „vražda vyhladovaním“, je všeobecne považovaný za jednu z najničivejších národných tragédií Ukrajiny. Hladomor v rokoch 1932 - 1933 bol umelo spôsobený režimom Josifa Stalina a vyžiadal si životy miliónov Ukrajincov.„Nikdy nezabudneme, čím si Ukrajina musela prejsť. A definitívne zastavíme novú genocídu, ktorú do našej krajiny prinieslo Rusko,“ skonštatoval Zelenskyj.