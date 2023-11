Parlament schválil financovanie zbraní daňou z príjmov príslušníkov armády, priniesť to môže takmer sto miliárd hrivien

8.11.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský parlament v stredu schválil návrh zákona, ktorý umožní využitie dane z príjmu príslušníkov ozbrojených síl na financovanie nákupov zbraní. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.Daň predtým smerovala do miestnych fondov a nie do centrálneho rozpočtu. Vyniesť by mohla približne 96 miliárd hrivien. Minister financií Serhij Marčenko povedal, že peniaze by smerovali na drony, nové technológie v obrane a posilnenie domáceho obranného priemyslu.„Musíme vytvoriť podmienky, aby sme otočili priebeh vojenskej kampane," vyjadril sa počas diskusie pred hlasovaním v parlamente.