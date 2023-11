Veľká Británia prijala sankcie zamerané proti ruskému obchodu so zlatom, dotkne sa 29 jednotlivcov

8.11.2023 (SITA.sk) -Postihy sú namierené proti ruským firmám a oligarchom ale aj proti firmám so sídlom mimo Ruska. Ide napríklad o sieť obchodníkov so zlatom so sídlom v Spojených arabských emirátoch, ktorí podľa britskej vlády pomohli Rusku nadobudnúť príjmy za zlato v sume viac ako 300 miliónov dolárov.Postihnutí sú aj najväčší ruskí producenti zlata. Zlato je kritickým zdrojom „príjmov pre ruskú vojnovú mašinériu“, povedal britský minister zahraničných vecí James Cleverly Sankcie Veľkej Británie proti Rusku sa doteraz zamerali na viac ako 1 800 jednotlivcov, firiem a organizácii. Patrí k ním aj 129 oligarchov, ktorých majetok podľa britského ministerstva zahraničných vecí bol vo februári 2022 v celkovej hodnote 178 miliárd dolárov.