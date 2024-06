Parlament schválil novelu zákona o Audiovizuálnom fonde, počet členov dozornej komisie sa zvýši

Pozmeňujúci návrh

Najvyšší orgán fondu

Zvýšenie príspevku

28.6.2024 (SITA.sk) - Počet členov dozornej komisie Audiovizuálneho fondu sa zvýši z troch na päť členov. Poslanci parlamentu v piatok odobrili poslaneckú novelu zákona o Audiovizuálnom fonde . Dôvodom je posilnenie kontrolnej právomoci štátu vo fonde. Úpravu zákona do parlamentu predložila skupina koaličných poslancov.„Návrh zvyšuje počet členov, ktorých priamo menuje minister kultúry a zavádza menovanie jedného člena dozornej komisie na návrh ministra financií ," píše sa v predloženom materiáli. Zmeny majú byť účinné od 1. augusta 2024.Poslanci súčasne odobrili pozmeňujúci návrh parlamentného výboru pre kultúru a médiá , ktorý navrhol nové opatrenia. Tie majú podľa výboru zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska ako destinácie pre zahraničné filmové produkcie.Návrh predpokladá, že odmeny a celkové náklady na prácu zahraničných členov filmového štábu, ako sú režiséri, kameramani, maskéri, scénografi, návrhári kostýmov, zvukári a strihači, ktoré nie sú zdaňované na Slovensku, budú zahrnuté medzi oprávnené výdavky pri poskytovaní dotácií na podporu audiovizuálneho priemyslu.Tieto výdavky, ktoré nie sú zdaňované na Slovensku, však nesmú presiahnuť 10 percent všetkých oprávnených výdavkov filmového projektu. Okrem toho, výška dotácie pre tieto výdavky bude stanovená na 14 percent. Táto úroveň dotácie je komparatívne nižšia ako dotácia na výdavky zdaňované na Slovensku, ktorá je stanovená na 33 percent, ale po zdanení (19 percent) predstavuje efektívnu dotáciu približne 14 percent.Poslanci súčasne odobrili aj rozsiahly pozmeňujúci návrh poslanca Karola Farkašovského SNS ). Po novom bude Rada ako najvyšší orgán fondu rozhodovať o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry namiesto riaditeľa.Mení sa aj počet členov rady, zvýši sa z 9 na 13. Členov rady bude vymenúvať a odvolávať minister kultúry, pričom piatich z nich aj navrhne. Po novom už nebude funkcia člena Rady zlúčiteľná s funkciou člena Rady pre mediálne služby.„Člen rady nemôže byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa o finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej kultúry fondu, ktorý je právnickou osobou, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou a nemôže byť žiadateľom. Člen rady nemôže byť v priamom realizačnom vzťahu k projektu, ktorý je predmetom žiadosti," uvádza sa v schválenom návrhu. Ak riaditeľ fondu poruší ustanovenia zákona o Audiovizuálnom fonde, bude to jeden z dôvodov na jeho odvolanie.Zároveň sa zvyšuje príspevok, ktorý do fondu poputuje zo štátneho rozpočtu. V rámci schválených limitov ministerstva na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte sa do fondu bude poskytovať príspevok určený na podporu audiovizuálnej kultúry najmenej vo výške 6 200 000 eur.Prvýkrát sa zvýšený príspevok fondu udelí až v roku 2025. Okrem toho sa zavedie administratívny poplatok aj pre žiadateľov o finančnú formu štipendia, čím sa pre žiadateľov zrovnoprávni režim pri všetkých formách poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.